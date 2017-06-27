Trump'ın başkanlığı 'dünya çapında ABD'ye bakışı olumsuz etkiledi'

Telif hakkı EPA Image caption Trump yönetimi hakkındaki olumlu görüş, sınırına duvar örmek istediği Meksika'da yüzde 30'a kadar geriledi.

ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi'nin gerçekleştirdiği yeni bir araştırma, Donald Trump'ın ABD başkanlığının, ABD'nin dünya çapındaki algısına önemli oranda olumsuz etkide bulunduğunu ortaya koydu.

Şirket, Şubat ve Mayıs aylarında arasında gerçekleştirdiği araştırma kapsamında 37 ülkede 40 binden fazla kişiyle görüştü.

Araştırmanın sonucuna göre, Barack Obama yönetiminin son döneminde ABD'ye yönelik yüzde 64 oranında seyreden olumlu görüş, Donald Trump'ın başkanlığıyla yüzde 49'a geriledi.

ABD'nin komşuları ve Avrupa'da büyük düşüş

Bu düşüş, ABD'nin komşuları Meksika ve Kanada ile Almanya ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinde çok daha sert bir şekilde yaşandı.

Meksika'da Trump yönetimiyle ilgili olumlu görüş bildirenlerin oranı, yüzde 66'dan yüzde 30'a geriledi.

Telif hakkı AFP Image caption İspanya'daki Trump karşıtı gösterilerden bir kare.

Bu oran Kanada'da yüzde 43, Almanya'da ise yüzde 35 oldu.

En popüler lider Merkel

Birçok Avrupa ülkesinde oranlar, eski ABD başkanlarından George W. Bush'un Irak'ın 2003'teki işgaliyle birlikte düştüğüne benzer oranlara geriledi.

Araştırmada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yüzde 27, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ise yüzde 28 oranıyla Trump'tan daha yüksek popülarite oranlarına erişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise yüzde 42 ile dört lider arasındaki en yüksek popülarite oranına sahip oldu.

Oranlar sadece Rusya ve İsrail'de arttı

Obama dönemine kıyasla Trump döneminde ABD'ye yaklaşımın olumlu yönde arttığı ülkeler sadece Rusya ve İsrail oldu.

Rusya'daki oran yüzde 11 artarak yüzde 53'e çıkarken İsrail'deki oran ise yüzde 7 artışla yüzde 56'ya yükseldi.

Telif hakkı AFP Image caption Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

Dünya çapında ankete katılanların yüzde 75'i Trump'ı 'kibirli', yüzde 65'i 'tahammülsüz', yüzde 62'si ise 'tehlikeli' bulduğunu belirtti.

Yüzde 55'lik bir kesim onun 'güçlü bir lider' olduğunu savundu.

Katılımcıların yüzde 76'sı Meksika sınırına duvar örme projesinden, yüzde 72'si ABD'nin büyük ticari anlaşmalardan çekilmesinden, yüzde 62'si ise bazı Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağından rahatsız olduğunu belirtti.