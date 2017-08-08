Bitcoin niçin rekor üstüne rekor kırıyor?

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Sanal para birimi Bitcoin, son bir haftadır üst üste rekorlar kırarak 3400 dolar seviyesini de aşmış durumda.

Yılbaşında Bitcoin'e yatırım yapan bir kişinin yatırımı şu anda üç kattan fazla değerlenmiş durumda.

Sanal para biriminin bu kadar hızlı değer kazanmasının ardında ise birkaç neden yatıyor.

Bitcoin'i ayakta tutan kilit bilgisayar programları geçtiğimiz ayın başlarında sistemi güncellemenin zamanı geldiği konusunda fikir birliğine vardı.

Mevcut teknolojik altyapı, Bitcoin'e yönelik giderek artan talebi karşılama konusunda yetersiz kalmaya başlamıştı.

Devreye giren yeni teknoloji

Bitcoin'de işlemler, Bitcoin bloklarının birbirlerine eklenerek kriptolanmış blok zincirleri oluşturulmasıyla gerçekleşiyor.

Ancak kısa süre öncesine kadar blok zincirlerinin veritabanı 10 dakikada 1 megabayt veri işleme kapasitesiyle sınırlıydı. Bu da saniyede 7 işlem anlamına geliyordu.

Büyük çaplı Bitcoin işlemlerinin yapılması, yani bir hesaptan diğerine Bitcoin transferi, eski sistemde saatler alıyordu.

Sorunu çözmek için ortaya önce Segwit2x adlı yazılım güncellemesi fikri atıldı.

Segwit2x ile önerilen, söz konusu Bitcoin işlemleriyle ilgili verilerin bir kısmının bloklar dışına taşınması ve paralel depolama ile Bitcoin işlemlerindeki veri transferi hızının artırılmasıydı.

Başta bu güncelleme Bitcoin stoklama hizmeti veren "elektronik cüzdan" şirketleri tarafından yaygın olarak benimsendi.

Telif hakkı Getty Image caption Bitcoin arayanlar, 'Madenci' olarak adlandırılan bu güçlü bilgisayarları kullanıyor. Madenci bilgisayarlar durmadan 16 haneli şifreleri kırmaya çalışıyor ve bu şifreleri kırdıkça sistemdeki bitcoinleri 'madenden çıkarmış' oluyor.

Bitcoin'de 'iç savaş'

Bitcoin içerisindeki tüm programcılar Segwit2x güncellemesine yüzde 100 inanmamıştı.

Bitcoin Cash adı verilen çözümü ileri sürenler, verilerin bloklar dışına taşınmasına karşı çıktı ve bunun yerine blokların kapasitesinin 1 megabayttan 8 megabayta çıkarılmasını önerdiler.

Taraflar arasında bir anlaşmaya varılamadıkça belirsizlik Bitcoin fiyatını da etkilemeye başladı ve fiyatlamalarda sert dalgalanmalar gözlendi.

Sonunda elektronik cüzdan hizmeti veren şirketlerin tavrını Segwit2x'den yana koymasıyla birlikte 'iç savaş' önlendi ancak Bitcoin'de büyük bölünme de yaşanmış oldu.

Bugün Segwit2x güncellemesiyle yola devam eden Bitcoin (BTC) ile Bitcoin Cash (BCC) aynı anda ayakta kalma mücadelesi veriyor.

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Bitcoin nedir?

Sanal para birimi olarak da adlandırılan Bitcoin, ardında hiçbir dayanak bulunmayan bir ödeme aracı olarak kabul ediliyor.

Bir devlet ya da resmi bir kurum tarafından düzenlenmeyen Bitcoin'i 'madenci' adı verilen yazılımcılar dijital dünyada üretiyor.

Bitcoin hızlı para gönderimini sağladığı için IMF, Dünya Bankası ve merkez bankaları tarafından portföylere dahil ediliyor.

Ancak ardında bir dayanak olmaması gerekçesiyle 'terörün finasmanı, karapara aklama' gibi alanlarda kullanılabileceği uyarıları yapılıyor.

Fiyatlar nasıl etkilendi?

Bitcoin'de işlem kapasitesinin artırılması BTC fiyatlarına büyük destek sağlamış durumda.

Ayrıca sanal paraların stoklanması ve saklanması anlamında hizmet veren firmaların Bitcoin'den yana tavır alması da fiyattaki yükselişi destekledi.

Son bir hafta içerisinde rekor üstüne rekor kırılıyor ve bir Bitcoin'in fiyatı 3400 doların üzerine çıkmış durumda.

Bu tutar, altının ons fiyatının iki katından daha fazla.

Bitcoin Cash cephesindeyse tablo bu kadar parlak değil. Bitcoin'den ayrıldıktan sonra BCC fiyatı 1000 dolar seviyesini zorlasa da ardından düşüşe geçti. Şu andaysa 700 dolar civarında yatay seyrediyor.

Bitcoin Cash sanal paralarını stoklama konusunda yaşanan belirsizlikler devam ediyor.