Telif hakkı TSK Image caption Ortak tatbikat duyurusu ile ilgili TSK'nin internet sitesinde 4 adet fotoğraf da paylaşıldı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bugün yapılan bağımsızlık referandumunda sandıklar kapandı. Kerkük Valiliği, kent merkezinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Kerkük'te Türkmenlere yönelik bir fiili müdahalenin olması halinde Türkiye'nin hemen askeri operasyon düzenleyeceğini söyledi ve bundan sonra tek muhatabın Bağdat olduğunu açıkladı.

Çavuşoğlu'nun bu açıklamalarının ardından Genelkurmay başkanlığı akşam saatlerinde, Silopi-Habur sınır bölgesinde devam eden tatbikatın, 3. aşamasına Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin de katılacağını açıkladı.

26 Eylül'de gerçekleşecek tatbikata katılacak Irak ordu birimleri ile çekilen fotoğraflar da internet sitesinde yayınlandı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Eylül 2017 tarihinden itibaren Silopi/Habur bölgesinde icra edilmekte olan tatbikatın üçüncü safhasına 26 Eylül 2017 tarihinde başlanacaktır. Tatbikatın bu safhası, bugün akşam saatlerinde bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik/unsurların da katılımı ile birleşik olarak icra edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Irak Savunma Bakanlığı da Türkiye ile sınırda geniş çaplı ortak askeri tatbikata başlandığını duyurdu.

Beyaz Saray'dan referanduma ilişkin yapılan açıklamada ise "birleşik Irak" vurgusu yapıldı.

Sözcü Sarah Sanders, konu ile ilgili gelen soruya, "IŞİD'ı yok etmek ve İran'ı uzaklaştırmak için birleşik bir Irak'tan yanayız" dedi.

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Kerkük'te sokağa çıkma yasağı

Kerkük Valiliği'nin ilan ettiği sokağa çıkma yasağı gece boyunca yürürlükte olacak.

Referandum Erbil, Süleymaniye ve Dohuk illerinin yanı sıra tartışmalı Kerkük'te ve Salahaddin'in Tuzhurmatu, Diyala'nın Hanekin ilçeleri ile Celavla ve Karatepe kasabalarında da yapıldı. Referandumda 5 milyondan fazla seçmenin oy kullanma hakkı vardı.

IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) yakınlığıyla bilinen Rudaw Televizyonu oy sayımına başlandığını bildirdi.

Rudaw daha önce oy verme işleminin sona ermesine bir saat kala, referanduma katılım oranının yüzde 76'yı bulduğunu duyurmuştu.

Katılım oranının Kürtler arasında çok, Arapların ve Türkmenlerin çoğunlukta olduğu bölgelerde ise az olduğu belirtiliyor.

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Türkiye'de Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) daha önce Rudaw'ın yanı sıra K24 ve Waar televizyonlarını Türksat uydusundan çıkartılmıştı.

Karara gerekçe olarak, televizyonların "Türkiye'de yerleşik olmaması ve üst kuruldan yayın lisansı almaması" gösterilmişti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Askeri operasyonun planlaması olmaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sabah saatlerinde A Haber televizyonuna yaptığı açıklamada, referandum sonrası Ankara'nın bundan sonra Irak'taki tek muhatabının Bağdat olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada "Askeri seçenek an itibarıyla ne kadar yakın ya da uzak Türkiye için?" şeklindeki bir soruya şu yanıtı verdi:

"Uzak veya yakın diye değerlendirmek doğru olmaz. Bu gelişmelere bağlı. Türkmen kardeşlerimize yönelik bir şey olursa bu her an, hemen olur. Türkmen kardeşlerimize yönelik bir fiili müdahale olursa (Türkiye tarafından) askeri operasyon hemen olur. Yani bunun herhangi bir planlaması olmaz. Gelişmelere göre olur."

"Göreceksiniz ilerleyen günlerde PKK, Barzani'ye saldıracak" diyen Çavuşoğlu, peşmergeye verilen askeri eğitim desteğinin de kesileceğini söyledi.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Neden bazı Iraklı Kürtler bağımsızlık istiyor?

Irak Parlamentosu, referandum devam ederken petrol sahalarının kontrolünün federal hükümete devredilmesi için bu bölgelere asker gönderme kararı almıştı.

Pazartesi günü kabul edilen kararda, "Parlamento ordunun başından (Başbakan Haydar El İbadi) özerk Kürdistan bölgesinin 2003 yılında bu yana kontrol ettiği alanlara asker göndermesini talep etmektedir" denildi.

Peşmerge güçleri, aralarında Kerkük'ün de bulunduğu statüsü tartışmalı bazı bölgelerin kontrolünü 2014 yılında Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünden geri almıştı.

IKBY, "Evet" çıkması beklenen referandumun ardından Bağdat ile bağımsızlık görüşmelerine başlamak istiyor.

Irak hükümeti ise referandumun sonucunu tanımayacağını söylüyor.