Ermenistan'da muhalefet başkentte yolları kapattı

Ermenistan'da muhalif lider Nikol Paşinyan'ın iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'nin desteğini alamayarak başbakan seçilememesi sonrası ülkede protesto gösterileri yeniden başladı.

Göstericiler, genel grev isteyen Paşinyan'ın çağrısıyla başkent Erivan'da yolları kapattı.

Kentte havaalanına da gidilemiyor.

Fransız haber ajansı AFP, başkentte neredeyse tüm sokakların trafiğe kapandığını, çok sayıda dükkanın da kapalı olduğunu bildirdi.

Protestorlara liderlik eden Paşinyan, iktidar partisini "Ermeni halkına savaş açmakla" suçluyor.