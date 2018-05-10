Türkiye Kupası Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Akhisarspor'un oldu

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Ziraat Türkiye Kupası'nın Diyarbakır'da oynanan final karşılaşmasında Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Kupada ilk kez finale çıkan Ege ekibi, ilk kez kupa sevinci yaşarken bu sonuçla gelecek sezon tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmiş oldu.

Karşılaşmanın golleri Akhisar adına Miguel Lopes (32dk), Sissoko (70dk) ve Barbosa'dan (80dk), Fenerbahçe adına ise Fernandao (56dk) ve Josef'den (80dk) geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek şampiyon olan Teleset Mobilya Akhisarspor'u sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı:

"2017-2018 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Teleset Mobilya Akhisarspor'u ve taraftarlarını gönülden kutluyorum. Tebrikler Akhisarspor"

CHP'nin cumhurbaşkanlığı yarışındaki adayı Muharrem İnce de Akhisar'ın şampiyonluğunu kutlayarak, "UEFA Avrupa Ligi'nde de başarılar diliyorum." dedi.

@vekilince tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Türkiye Kupası’nı kazanan Akhisar Belediyespor’u ve taraftarlarını kutluyor, katılma hakkı kazandıkları UEFA Avrupa Ligi’nde de başarılar diliyorum. — Muharrem İNCE (@vekilince) 10 Mayıs 2018

Diyarbakır'da açılışı bu karşılaşma ile yapılan "Yeni Diyarbakır" stadyumunda oynana karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetti.

Akhisarspor, bu galibiyetle aynı zamanda Fenerbahçe'yi bu yıl 3'ncü kez mağlup etmiş oldu.

Aykut Kocaman: Çok üzgünüm

Maç sonrasında yayıncı kuruluşun canlı yayında sorularını yanıtlayan Aykut Kocaman, Akhisarspor'u kutladığını belirterek, "Çok üzgünüm söylemem lazım. Çok da yakındık kupaya. Futbolun maalesef gayesi bu, atacaksın." dedi.

Kocaman, "Maçın gidişatı 25-30'dan sonra elimizden kaçtı gibi gözüktü. Derleyip toparlamamız lazımdı. Tecrübeli oyuncuların ritmi ayarlamaları gerekiyordu, orada hata yaptık." şeklinde konuştu.

Akhisarspor teknik direktörü Okan Buruk ise "Oyuncularım bizi çok gururlandırdılar mutlu ettiler, başta oyunculara teşekkür ediyorum. Akhisar halkına hayırlı uğurlu olsun, hak ettiler." dedi.

Buruk canlı yayında verdiği röportaj sırasında oyuncuları tarafından su ile ıslatıldı