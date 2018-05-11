Gıda fiyatlarındaki artış pazar alışverişine nasıl yansıyor?

Haber: Berza Şimşek

Türkiye'de gıda fiyatları çok uzun zamandır yüksek seyrediyor. Bu durum hem enflasyon verilerine hem de market fiyatlarına yansıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün açıkladığı verilere göre Nisan ayında enflasyon yüzde 1,87 oldu. Enflasyon yıllık bazda yüzde 10,85'e ulaştı. Aylık bazda gıda enflasyonu ise yüzde 0,21.

Gıda enflasyonundaki yükseliş pazarlara da yansıyor.

Erenköy pazarında alış veriş yapanlar fiyat pahalılığından şikâyetçi, pazarcılarsa mazot, taşıma gibi maliyetlerin artmasından.

Pazara gidenler haftada 100 TL harcadıklarını söylüyor fakat birkaç yıl önce pazar arabalarını yarı fiyatına doldurabildiklerini anlatıyorlar.

Manavlar da eskiden kiloyla alışveriş yapan müşterilerin artık taneyle meyve sebze aldıklarını söylüyor.

BBC Türkçe'ye konuşan ekonomist Özlem Derici Şengül gıda fiyatlarındaki artışı ara maliyetlerin yükselmesine ve döviz kurunun artmasından kaynaklandığını söyledi.

Şengül, "İthal fiyatlarının yüksek olması, içeriye giren malın pahalılanmasıyla gıda da kendini gösteriyor. İşlenmiş gıdada çok yüksek artışlar görüyoruz. Yıllık enflasyon oranları yüzde 13-14'lerde" diyor.

Ziraat Odaları Birliği: 6 üründe fiyat düştü, 27 üründe arttı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Perşembe günkü basın açıklamasında bu yıl ve geçen yıl Ramazan ayı öncesi market fiyatları karşılaştırıldığında 6 üründe fiyat düşüşü, 27 üründe ise fiyat artışı olduğunu ifade etti.

Bayraktar, "Markette en fazla fiyat düşüşü yüzde 12,4 ile domateste, en yüksek fiyat artışı da yüzde 65,4 ile kuru incirde gerçekleşti" dedi.

Bayraktar ayrıca kuzu ve dana eti fiyatlarında da artış olduğunu belirtip "Bu fiyatları tetikleyen döviz kurundaki yükseliştir. Çünkü gerek yem ham maddeleri gerekse de besicilik hayvan ithalatı döviz üzerinden yapılmaktadır" diye konuştu.

BBC Türkçe, gıda fiyatlarındaki artışın halka etkisini Erenköy pazarına gidenlere sordu.