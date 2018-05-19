ABD'nin Teksas eyaletinde okul baskını: 10 ölü

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ABD'nin Teksas eyaletindeki bir lisede gerçekleştirilen silahlı saldırıda toplamt 10 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Okul baskınını gerçekleştiren 17 yaşındaki Dimitrios Pagourtzis isimli saldırgan, olay sonrası sağ yakalandı ve tutuklandı.

Santa Fe Lisesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda, okulun öğrencisi olan 17 yaşındaki Pagourtzis'in babasına ait olan uzun namlulu bir silahla bir tabanca kullandığı belirtiliyor.

Olayda hayatını kaybedenlerin çoğunun öğrenci olduğu kaydedildi.

Texas Valisi Greg Abbott, olay sonrası ele geçirilenler arasında molotof kokteylinin de bulunduğu "çeşitli patlayıcı maddeler" bulunduğunu aktardı.

Abbott, saldırganın günlüğüne ve bilgisayarına polis tarafından el konulduğunu ifade ederek, Pagourtzis'in saldırı sonrası intihar etmek düşüncesinde olduğunun anlaşıldığını açıkladı.

Vali Abbott, 17 yaşındaki saldırganın "intihar edecek cesareti olmadığı için" teslim olduğunu da söyledi.

ABD'deki okul saldırılarını kayıt altına Silahlı Şiddet Arşivi örgütünün verilerine göre bu yıl ülke genelindeki okullarda 5 bin kişi hayatını kaybetti.

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Okulda 1400 öğrenci vardı

ABD medyasına konuşan görgü tanığı öğrencilerden Dakota Shrader, okul alarmının çaldığını ve herkesin kapılara koşmaya başladığını anlattı.

Bir başka öğrenci ise "Bir anda bam, bam, bam şeklinde silah sesleri gelmeye başladı. Hemen en yakındaki merdiven altına koşarak saklandım ve annemi aradım." diye yaşadıklarını anlattı.

Olay sırasında okulda 1400 öğrencinin bulunduğu belirtildi.