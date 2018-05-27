Fransa'da 1774'ten kalma şarap rekor fiyata satıldı: 103 bin euro

Telif hakkı AFP Image caption Şarap Kral 16. Louis döneminde üretilmişti

Fransa'da 1774 yılında üretilen bir şarap 103 bin 700 euro ile rekor fiyata satıldı.

Fransa'nın Jura bölgesine özgü sarı şarabı (vin jaune) Kral 16. Louis döneminde üretilmişti.

Açık artırmada aynı şaraptan bir şişe 76 bin 250, bir diğer şişe de 73 bin 200 euroya satıldı.

87 santilitrelik şişelerde bulunan sarı şaraplar Anatoile Vercel tarafından üretilmişti.

'2011'deki rekor 57 bin euroydu'

Jura bölgesinin şarap yapımıyla ünlü merkezi Abois'da, Vercel'in akrabalarının elinde bulunan şişelerin dünyadaki en eski şaraplardan olduğuna inanılıyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Jura Encheres müzayede evinden Brigitte Fenaux, "Şarapların bu fiyata satılacağını tahmin etmiyordum. 2011'deki rekor 57 bin euroydu" diye konuştu.

AFP, 1994'te 24 şarap tadım uzmanından oluşan bir heyetin şaraba 10 üzerinden 9,4 puan verdiğini yazdı.