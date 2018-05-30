İsrail: Gazze'deki 60 askeri hedefi vurduk

İsrail ordusu, "roket ve havan topu saldırılarına karşılık olarak" başlatıldığını açıkladığı operasyonda, Gazze Şeridi'ndeki toplam 60 hedefin vurulduğunu duyurdu.

Hamas ve İslami Cihad da yaptıkları ortak açıklamayla İsrail tarafına düzenlenen roket ve havan topu saldırılarını üstlendi.

Hamas 'ateşkes sağlandı' dedi, İsrail reddetti

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarının ardından Hamas'tan yapılan açıklamada, taraflar arasında ateşkesin sağlandığı söylense de, İsrail herhangi bir ateşkes anlaşmasına varıldığı iddialarını reddediyor.

Hamas'ın Gazze yönetimi başkan yardımcısı Halil el Hayya, "Son birkaç saat içerisinde arabulucuların devreye girmesiyle Gazze'de ateşkese geri dönüş üzerinde uzlaşı sağlandı" dedi. Hamas'ın ardından Gazze'deki ikinci en büyük silahlı grup olan İslami Cihat örgütü de ateşkesin sağlandığını ifade etti.

Ancak İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, "İsrail durumun kötüye gitmesini arzu etmiyor. Fakat bu şiddeti başlatanlar durdurulmalı" dedi.

İsrail devlet televizyonuna konuşan Katz, "İsrail Hamas'a bu şiddetin bedelini ödetecek" diyerek bir ateşkes anlaşmasına varıldığı iddialarını reddetti.

'2014'ten bu yana en büyük aseri hareketlilik'

Salı günü başlayan ve Çarşamba gününün ilk saatlerinde de devam eden çatışmalar için, "bölgede 2014 yılında bu yana yaşanan en büyük askeri hareketlilik" değerlendirmesi yapılıyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada vurulan hedefler arasında bir askeri bina ile roket üretim merkezinin de bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Salı günü 70 roket ve havan mermisinin İsrail tarafına atıldığı ve bunların çoğunun hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Roket saldırısında 3 İsrail askerinin yaralandığı bildirilirken Gazze'ye yönelik misilleme saldırısında ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi yok.

Netanyahu'nun açıklaması sonrası İsrail, Gazze'yi vurdu

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da Salı günü başlayan roket saldırısı sonrası yaptığı ilk açıklamasında "saldırılara karşı ordu güçlü bir yanıt verecektir" dedi.

Bölgede yaşanan askeri hareketlilikle ilgili Birleşmiş Milletler'in de Çarşamba günü acil olarak toplanması bekleniyor.

ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, toplantı çağrısı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Güvenlik Konseyi, İsrailli sivlleri hedef alan bu son saldırılara karşı öfkelenmeli ve tepki göstermedilir" açıklamasını yaptı.

Son çatışma, 30 Nisan'dan bu yana bölgede devam eden gerilimin son halkası konumunda.

Bölgedeki olaylar 14 Mayıs'ta ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması protestolarında 61 Filistinlinin İsrail askerleri tarafından öldürülmesi ile zirveye ulaştı.