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Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Haziran'da Hatay'da yaptığı konuşmada ülkenin dört yanında millet kıraathaneleri kuracaklarını açıkladı.

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Meral Akşener ise projesi sert dille eleştirdi.

Peki, Erdoğan'ın millet kıraathaneleri projesi nedir? Muhalefet tam olarak neyi eleştiriyor? Üç soruda derledik.

Erdoğan'ın bahsettiği kıraathane projesi nedir?

Erdoğan, Hatay mitinginde kıraathane projesini şu sözlerle kamuoyuna duyurdu:

"İngiliz'in Hyde Park'ı varsa, bizim de Millet bahçemiz olacak. Ayrıca millet kıraathanesi de kuracağız, tamamen kitaplar, çay, kahveler olacak gençlerimiz ücretsiz bir şekilde bu hizmetten faydalanacak. Buralar adeta hayata ruh katacak."

Erdoğan 8 Haziran'daki Kayseri mitinginde de yine projeden bahsetti ve gençlerin bu mekanlarda ders çalışacağını belirtti:

"Millet Kıraathaesi'ndeki kekler ve çaylardan ücret almak yok. .Gençlerimiz kekini alacak, çayını, kahvesini alacak, interneti olacak. Oturacak dersini çalışacak."

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Muhalefet ne tepki verdi?

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kıraathane vaadinin "inanıılır gibi olmadığını" söyledi:

"Ben 'fabrika açalım' diyorum o kıraathane açacakmış. Ben 'çocuklara gençlere iş' diyorum, o bedava kek verecekmiş. Diyor ki 'Ey milletim sizi de bu seçimde kekleyeceğim' diyor. Böyle bir şey gerçekten inanılır gibi değil."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ı, "Eğer 16 yılın sonunda 'bu ülkede kıraathane açacağız' diyorsa bu iş bitmiştir. Her alanda yeni bir strateji ortaya koymak zorundayız. Bu stratejinin adı ekonomide, beton ekonomisinden üretim ekonomisine geçiştir" sözleriyle eleştirdi.

Meral Akşener vaadin "yeni bir çılgın proje olduğunu" belirtti: "Yeni bir çılgın proje duyduk. Ya kahve açıyor, kahve. Kahve açacağına, emeklinin cebine para koy, para".

Erdoğan eleştirilere ne yanıt verdi?

Erdoğan, Cumartesi akşamı İstanbul Zeytinburnu'nda seçim otobüsü üzerinden yaptığı konuşmada eleştirilere yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı, İnce'nin kıraathanenin ne demek olduğunu bilmediğini söyledi ve "Ben fabrika açalım' diyorum" sözlerine tepki gösterdi: "Ne alakası var. Önce bir defa bunun ne olduğunu öğren. Kıraathane ne demek bunu öğren".

"Her ilçede en az bir tane şehir kıraathanesi olacağını" belirten Erdoğan, "7'den 70'e herkesin buradan yararlanacağını, internet, çay, kahve, kek olacağını, bunlardan ücret de alınmayacağını" söyledi.