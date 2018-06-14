Suruç'ta seçim kavgası: 4 ölü, sekiz yaralı

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim kampanyası sırasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada dört kişi öldü, sekiz kişi yaralandı.

Çatışmada Şanlıurfa Milletvekili Halil İbrahim Yıldız'ın abisi Mehmet Ali Yıldız, Adil ve Celal Şenyaşar hayatını kaybetti. Müdahalelere karşın, hayatını kaybeden dördüncü kişinin kimliği net değil.

Celal Şenyaşar ve Adil Şenyaşar'ın DBP'nin eski yöneticilerinden Esvet Şenyaşar'ın oğlu olduğu belirtiliyor. Esvet Şenyaşar'ın ağır yaralı olduğu bildiriliyor.

BBC Türkçe'nin edindiği bilgilere göre İbrahim Halil Yıldız'ın ziyaret ettiği esnaflardan biri tepki gösterip, AKP milletvekiline "Dükkanıma giremezsin" dedi.

Milletvekilinin bölgeden ayrılmasının ardından, içinde milletvekilinin akrabalarının da olduğu bir grup dükkana girip esnafla kavga etti.

İçerde darp edilen dükkan sahibi dışarıya kaçtı. Çevredekilerin müdahale etmesi ile kavga, silahlı ve bıçaklı çatışmaya dönüştü.

Erdoğan: Önünde ve arkasında kim varsa ortaya çıkartılacak

Yaralılar hastaneye kaldırıldıktan sonra kavga hastanenin acil servisinde de sürdü. Hayatını kaybedenlerin ikisinin bu sırada öldüğü iddia edildi. Ölenlerin bazılarının linç edildiği bilgisi var. Ayrıca "yaralılar ambulansla Urfa'ya gönderilirken acil servisin önünde de yaralılara saldırıldığı ve bu sırada bir ambulans şoförü ve bir askerin de yaralandığı" belirtiliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bu hadisenin önünde ve arkasında kim varsa ortaya çıkartılacaktır' derken, saldırıyı şiddetle kınadığını söyledi ve "Milletvekilimizin ağabeyi PKK'lılar tarafından öldürüldü. Bu olay, PKK ve HDP'nin Kürtler'in kanından beslenerek büyüme stratejisini terk etmediğinin en bariz örneğidir" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım "Emniyet, valimiz, kaymakam olayları yatıştırmak için gerekli gayreti gösteriyor. Şu anda kontrol altına alınmış durumda. Faillerin veya zanlıların PKK sempatizanı olduğu yönünde polisin kayıtları var, tespitleri var." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Bu ziyaret yapılmadan önce kurgulanmış, esas itibarıyla bu saldırıyla hazırlanılmış bir durum söz konusu." diye konuştu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise katlıdığı bir televizyon programında olaydan üzüntü duyduğunu söyledi.

Politikacıların dikkatli bir dil kullanması gerektiğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu " Umarız gerginlik sona erer. Politikacıların da dikkatli bir dil kullanması gerekiyor. Artık bu tür olaylar da tarihte kalmalı" dedi.

Buldan: Provokasyonlarla halkı ayaklandırma

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan sosyal medya hesabından bir mesajla olay kınayarak " Provokasyonlarla halkın ayaklandırılmaya çalışıldığını görüyoruz. " dedi.

HDP Merkez Yürütme Kurulu da yazılı bir açıklama ile olayı kınadı ve medya organlarının gelişmeleri çarpıttığını ve asılsız iddialara dayandırdığını öne sürdü.

"Tüm Türkiye'yi provokasyonlara karşı sağduyulu ve itidalli olmaya davet ediyoruz" denen açıklama şöyle:.

"Suruç halkını, demokratik kamuoyunu ve tüm Türkiye'yi provokasyonlara karşı sağduyulu ve itidalli olmaya davet ediyoruz. Hükümete ve medyaya sorumlu bir dil kullanmaları gerektiğini hatırlatıyoruz. Medya organları gelişmeleri çarpıtarak ve asılsız iddialara dayandırarak yaymaktan ve ortamı körüklemekten derhal vazgeçmelidir.

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"Başbakana, İçişleri ve Adalet Bakanlarına sesleniyoruz. Seçim çalışmalarının güvenliğinin sağlanması için gerekenler bir an önce yapılmalıdır. Göreviniz güvenli bir seçim çalışması ortamını sağlamaktır. Savcıları acilen Suruç'taki olay yerinde ve hastanede delillerin karartılmaması için göreve çağırıyoruz.

Temelli: Gelin bu oyunu deşifre edelim

Herkes soğukkanlılığını korumalı, seçim çalışmalarını demokratik bir tarzda sürdürmelidir. Seçimlere kavga ve kan bulaşmamalıdır.

HDP Eş Başkanı Sezai Temelli de Van'da bir açıklama yaparak, tüm Cumhurbaşkanı adaylarına çağrıda bulundu.

"Gelin bu oyunu deşifre edelim. Bu provokasyonlar karşısında güçlü bir çağrı yapalım. Tüm yurttaşlarımıza da sesleniyorum. Sizi bu tuzaklara çekmek isteyenler olacaktır. Seçimi kaybedeceklerini anladıktan sonra; türlü türlü oyunlara başvuracaklar. Asla bu tuzakların içine düşmeyin."