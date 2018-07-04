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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin Kuzey Afrika'da kurmayı planladığı göçmen kayıt merkezleri projesinin, söz konusu ülkelerin önderliği olmazsa işlemeyeceğini söyledi.

Nijerya'ya yaptığı gezi sırasında BBC'ye konuşan Macron, birçok Afrika ülkesinin, bu yerlerin çekim merkezi olmasından endişe duyduğunu da belirtti.

Henüz hiçbir Afrika ülkesi söz konusu merkezlerin inşasını kabul etmiş değil.

Afrika kökenli göçmen sorununu, "kıtadaki plansız nüfus artışına" bağlayan Macron, Avrupa'nın bu problemle on yıllar boyunca uğraşmak zorunda kalabileceğini de söyledi.

41 yaşındaki Fransa Cumhurbaşkanı, benzer sözleri daha önce de dile getirmiş, bazıları bu sözleri "sömürgeci söylemin tekrarı" olarak değerlendirmişti.

Emmanuel Macron, AB'nin Afrika ülkeleri adına karar alamayacağını da belirttiği konuşmasında, "Birkaç Afrika ülkesi katılsa, proje, uçarak hayata geçirilir." dedi.

Macron, göçmen sorunu konusundaki önceliğini, insanların "delice riskler" alarak Avrupa'ya ulaşma düşüncesinden vazgeçirmek olarak da tanımladı.

Yeni göçmen anlaşması neler getiriyor?

Geçen hafta uzun süren görüşmeler sonunda Brüksel'de bir anlaşmaya varıldığı açıklandı ancak o zamandan bu yana yapılan açıklamalar, AB ülkeleri arasında, yeni planın nasıl işletileceği konusunda keskin görüş ayrılıkları olduğunu gösteriyor.

Üzerinde anlaşıldığı açıklanan önlemler şu şekilde:

AB dışında göçmen kayıt merkezlerinin oluşturulabilmesi için proje çalışılması yapılması. Bu merkezlerin oluşturulması yoluyla, insan kaçakçılığının engellenmesi.

Bu merkezlerin oluşturulması yoluyla, insan kaçakçılığının engellenmesi. AB ülkelerinde kayıt merkezleri oluşturulması. Ancak bu merkezler için henüz hiçbir Avrupa ülkesi gönüllü olmuş değil. Macron, Fransa'nın, göçmenlerin ilk karaya indiği ülkeler arasında olmadığı için, bu merkezlerden birine evsahibi olmayacağını sölüyor. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ise tüm Avrupa'da böyle merkezlerin olabileceği görüşünü dile getiriyor.

Ancak bu merkezler için henüz hiçbir Avrupa ülkesi gönüllü olmuş değil. Macron, Fransa'nın, göçmenlerin ilk karaya indiği ülkeler arasında olmadığı için, bu merkezlerden birine evsahibi olmayacağını sölüyor. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ise tüm Avrupa'da böyle merkezlerin olabileceği görüşünü dile getiriyor. Türkiye ve Kuzey Afrika ülkelerine daha fazla fon sağlanarak, uzak sınır güvenliklerinin güçlendirilmesi.

Afrika'daki yatırımların artırılarak, kıtanın sosyo ekonomik olarak kalkındırılması böylece Avrupa'da daha iyi yaşam fikrinden uzaklaşılması.

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Göçmen sayısı büyük düşüş gösterdi

Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) verilerine göre, bu anlaşmanın açıklandığı geçen hafta içinde iki ayrı olayda 100'den fazla kişi boğularak hayatını kaybetti. Göçmenlere ait bir botta yer alan bir diğer 100 kişinin ise kayıp olduğu bildiriliyor.

Örgütün açıkladığı verilere göre, bu yıl içinde binden fazla kişi Akdeniz'i geçmeye çalışırken öldü.

2015 yılında Avrupa'ya bir milyon göçmen ulaşmıştı. Bu yıl ise bu rakam 56 bin olarak açıklanıyor.