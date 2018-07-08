ODTÜ mezuniyet töreninde pankart tartışması: Kim ne dedi?

Telif hakkı Twıtter @metu_odtu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), kurumun 2017- 2018 yılı mezuniyet töreninde taşıdıkları pankart nedeniyle 3 öğrencinin gözaltına alınması sonrası, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Mezunlar, ODTÜ geleneğini bozmayarak yürüyüş sırasında bazı pankartlar ve dövizler taşıdı. Bu pankartlarda Türkiye'de 24 Haziran seçim sonuçları ile çocuk kaçırılmaları ve cinsel istismar gibi siyasi ve toplumsal gündeme ilişkin ifadeler de vardı, hükümet, muhalefet ve üniversite yönetimine yönelik mesajlar da.

Penguen dergisinin karikatüristlerinin çizdiği "Tayyipler Alemi" karakterlerinin bulunduğu pankartı taşıyan 3 mezun ise, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Söz konusu karikatür Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 40 bin TL tazminat talebiyle başlattığı yargı süreci sonrası, 2006'da aklanmıştı.

Sosyal medyada, özel güvenlik görevlilerinin bir grup mezunun ODTÜ Rektörü Verşan Kök'ü protesto eden pankartına müdahale ederek indirmeye çalıştığı, yürüyüşteki diğer mezunların buna tepki gösterdiğine ilişkin bazı görüntüler de yer aldı.

Telif hakkı PENGUEN

ODTÜ Rektörlüğü: Tasvip etmiyoruz, inceleme başlattık

ODTÜ Rektörlüğü ise olaylara ilişkin bir açıklama yaparak, "yaşananları tasvip etmiyoruz" dedi.

Rektörlüğün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizin gururu olan üniversitemizin mezunlarının başarılarının aileleriyle birlikte coşkuyla kutlandığı mezuniyet törenimizde yaşanan tatsız olaylardan dolayı üzüntü duyuyoruz ve yaşananları hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz"

"Üniversitemizin genel prensibi ifade özgürlüğü olmakla birlikte, (...) devlet büyükleri, kamu görevlileri ve tüm şahısların şöhret ve haklarının korunması gerekmektedir. Bu durumla ilgili üniversitemizde inceleme ve değerlendirmeler derhal başlatılmıştır ve devam etmektedir."

Mezunlar Derneği: Özerk ve demokratik üniversite mücadelemiz sürecek

ODTÜ Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada ise, "İfade özgürlüklerini kullanan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı" dendi.

Açıklamada gözaltılara gerekçe gösterilen pankarta ilişkin davadan beraat kararı çıktığı da vurgulandı:

"Üniversiteler, özgür düşüncelerin yeşertildiği ve ifade edildiği bilim yuvalarıdır. Bu nedenle de hakaret içermeyen görüş ve eleştirilerin, ODTÜ geleneğine yakışır biçimde çok daha hoşgörülü biçimde değerlendirilmesi gerekirdi. 13 sene önce yayınlandıktan sonra dava açılmış ve beraat etmiş bir karikatürün olduğu pankart, binlercesi içinden seçildi.

"Bizler özerk ve demokratik üniversite mücadelemizi en temel insani hakları savunmak noktasından başlatmak zorunda kalsak da; ODTÜ'ye, ODTÜ'nün devrimci geçmişine sahip çıkarak mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. En temel insani hak olan eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğüne katlanamayan bir anlayışın ODTÜ'ye egemen olamayacağı açıktır."

Hükümet ve muhalefet kanadından gelen tepkiler ise farklıydı.

Bazı AKP'li isimler pankartlar için öğrencileri "hadsizlikle" ve "terbiyesizlikle" suçlarken, muhalefet gözaltılarla beraber ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini öne sürdü.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Twitter'dan yaptığı açıklamada "PYD/PKK ile empati kurabilen ve sempati besleyen bu kirletilmiş zihin, üniversitelerde yuvalanmış bazı çirkin akademisyenlerin eseri" ifadelerini kullandı.

@mahirunal tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Kendi inancına, tarihine, kültürüne nefretle bakan, kendi halkından ve o halkın tercihlerinden iğrenerek söz eden kirletilmiş bir zihin bu. PYD/PKK ile empati kurabilen ve sempati besleyen bu kirletilmiş zihin, üniversitelerde yuvalanmış bazı çirkin akademisyenlerin eseri. #ODTÜ — Mahir Ünal (@mahirunal) 6 Temmuz 2018

@sadullahkisacik tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Pankartların birisinde dinimizin kutsal ayı olan Ramazan Ayı ile diğerinde ise milletimizin %52 sinin oyu ile seçilmiş Cumhurbaşkanımız ile alay edilmektedir.

Halkımızın kutsal değerleri ve millet iradesi ile alay eden#ODTÜ açılımı = Okumuş Densizler Terbiyesizler Üniversitesi pic.twitter.com/gWgQ5XHHBr — Sadullah Kısacık (@sadullahkisacik) 7 Temmuz 2018

Bazı muhalefet yetkilileri se, ODTÜ mezunlarının gözaltına alınmasını "adaletsiz" bir adım olarak niteledi.

Sosyal medyada en çok tepki çeken paylaşımlardan biri de, Eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek'e aitti.

Pankart taşıyan öğrencilerle ilgili "Derhal okuldan atılsın ve Cumhurbaşkanı'na hakaret etmenin ne olduğunu anlasın" çağrısında bulunan Gökçek, cinsel istismarla ilgili bir pankartın fotoğrafını 'tecavüzü meşrulaştıran' bir notla paylaştığı gerekçesiyle eleştirildi.