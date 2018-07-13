Engelliler 'Sessiz Çığlık Bisiklet Turu'nda İstanbul’dan Lahey’e pedal çevirecek

Telif hakkı FACEBOOK Image caption Sessiz Çığlık Bisiklet Kulübü

Uluslararası Barikat Film Festivali kapsamında, engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek ve duyarlılık oluşturmak için Türkiye'den Hollanda'ya "Sessiz Çığlık Bisiklet Turu" düzenlenecek.

İstanbul'da Pazar günü Hollanda Başkonsolosluğu'ndaki törenin ardından saat 11:00'de Galatasaray Lisesi önünden başlayacak tura, işitme ve ortopedik engellilerden oluşan bisikletli engelli grubu katılacak

Tura katılacak isimlerden biri olan engelli milli sporcu Nihat Demir, en büyük hayalinin tekerlekli sandalyesi ile Avrupa turu yapmak olduğunu belirterek, "Sessiz Çığlık" sayesinde bunun gerçekleşeceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ile Bisikletliler Derneği tarafından da desteklenen etkinliğe katılan gazeteci ve bisiklet sporcusu Mehmet Büyükarı da engellilerin hayatın içinde dağa aktif bir rol üstlenmelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

'Bir düş kuruyoruz... Barikatsız bir dünya için!'

İşaret dili uzmanı Canan Kan'ın verdiği bilgiye göre bisiklet turu Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya, Almanya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg ve Belçika'yı kapsayacak.

Tur, engellilerin sorunlarını içeren bir açıklama, film gösterimi ve konser ile 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı önünde sona erecek.

"Bir düş kuruyoruz...Barikatsız bir dünya için!" sloganını benimseyen Uluslararası Barikat Film Festivali yönetimi, amaçlarını şöyle açıklıyor:

"Bizler, engellilerin beklentilerini, duygularını, hayata bakışlarını yaşama katılımlarını ,hayatın içinde aktif rol alarak nasıl üretici bir hale geldiklerini ve bu düzeye erişebilecekleri konusunda katkı sağlamak amacı ile sanatın ve sporsun her alanında faaliyet göstermek için çalışmalar ve projeler yapıyoruz."