İngiltere'de başörtülü şoförün kullandığı otobüs İslam karşıtlarınca kuşatıldı

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İngiltere'nin başkenti Londra'da, hafta sonunda aşırı sağcı ve İslam karşıtı İngiliz Savunma Birliği (EDL) adlı örgütün gösterisinde, başötülü bir otobüs şoförünün, protestocular tarafından kuşatıldığı anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

Independent gazetesi, yolcuları tahliye edilmesine rağmen aracından ayrılmayan sürücü için "Gemisini terk etmeyen kaptan gibi protestoculara cesaret ve hoşgörüyle karşılık verdi" dedi.

EDL'nin, yasak olmasına rağmen Facebook üzerinden bir mahkemeden görüntüler yayımladığı için 13 ay hapis cezasına çarptırılan eski liderleri Tommy Robinson'ın serbest bırakılması talebiyle düzenlediği gösteriye, binlerce kişi katıldı.

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ABD'li aşırı sağcılar da destek verdi

ABD merkezli aşırı sağcı bir örgütün de destek verdiği eylemde göçmen karşıtı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) lideri Gerard Batten, "Muhammed bir pedofildi" dedi. Gösteride Londra'nın Müslüman Belediye Başkanı Sadiq Khan'ın maskesinin iliştirildiği domuz şeklinde bir balon taşındı, "Trump'ı Seviyoruz" sloganları atıldı.

Gösteri dağılırken, protestocular Trafalgar Meydanı'nda kalabalığın arasından geçmeye çalışan, başörtülü bir kadının kullandığı otobüsün önünü kesti. Kalabalık, yumrukladığı aracın ön camına "İngiltere Trump'ı seviyor" yazılı bir poster yapıştırdı.

Yolcular güvenlik kaygısıyla tahliye edilirken, otobüs sürücüsü aracından inmeyi reddetti. Zaman zaman kalabalığa gülümseyen ve sükunetiyle dikkat çeken sürücü, 30 dakika boyunca polis takviyesinin gelmesini bekledi. Adı açıklanmayan sürücü, polisin eylemcileri dağıtmasından sonra yoluna devam etti.