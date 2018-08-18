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Nobel Barış Ödülü sahibi olan eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Kendi ismiyle kurulan vakıftan yapılan açıklamada, Annan'ın "Kısa bir hastalık süreci sonrası Cumartesi günü huzur içinde hayata gözlerini yumduğu" kaydedildi.

Ganalı olan Kofi Annan, 1997 ile 2006 yılları arasında BM Genel Sekreterliği görevini yürüterek "dünyanın en üst düzey diplomatlığına" getirilen ilk Afrika kökenli siyah olmuştu.

Annan ismi Türkiye kamuoyunda da 2000'lerin başındaki Kıbrıs görüşmeleri sırasında sıkça anıldı.

2002 Ocak ayında başlayan doğrudan görüşmeler sürecinde Kofi Annan, kendi adıyla anılan, ancak "Kıbrıs Sorununa Kapsamlı Çözüm için Zemin" başlığını taşıyan planı masaya getirdi.

Adada, Annan Planı çerçvesinde 24 Nisan 2004 tarihinde yapılan referandum Türk tarafının yüzde 65'lik kabul oranına karşın Rum tarafının yüzde 29'da kalan desteği nedeniyle kabul edilmemişti.

Kofi Annan son olarak Birleşmiş Milletler'in Suriye özel temsilcisi olarak görev yaptı ve soruna barışçıl bir çözüm bulunabilmesi için çalıştı.

Kofi Annan Vakfı'ndan yapılan açıklamada, Annan için "dünya çapında bir devlet adamı ve enternasyonalist düşünceye tam olarak inanmış bir kişi olarak hayatı boyunca daha adil ve barışçıl bir dünya için çalıştı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Nerede bir sıkıntı ve ihtiyaç varsa oraya ulaştı, şefkat ve empati ile insanlara dokundu. Diğerlerini kendisinden önceye koydu." denildi.

Ganalı Annan, yıllardır yaşadığı İsviçre'nin Cenova kentinde hayatını kaybetti.