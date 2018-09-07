Meksika'daki bir toplu mezarda en az 166 cesedin kalıntıları bulundu

Telif hakkı Getty Images Image caption Veracruz'da 2017'de 250 kafatası bulunmuştu.

Meksika'nın doğu eyaleti Veracruz'daki bir toplu mezarda en az 166 cesedin kalıntıları bulundu.

Olay yerinde incelemelerde bulunan savcı Jorge Winckler ceset kalıntılarının en az iki yıl mezarın bulunduğu bölgede olduğunu söyledi.

Savcı, güvenlik nedeniyle toplu mezarın yerinin açıklanmayacağını ifade etti.

Uyuşturucu kaçakçıları, kurbanlarını ortadan kaldırmak için yıllardır Veracruz'da gömüyordu.

Mart 2017'de Veracruz'daki bir diğer toplu mezarda 250 kafatası bulunmuştu.

Adli tıp uzmanlarının olay yerinde incelemelere devam ettiği bildirildi.

Meksika'da yakınlarını kaybedenler, bulunmaları için yıllardır kampanya yürütüyor.