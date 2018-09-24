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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradaki Türk toplumu ile buluştuğu iki ayrı toplantıda, Fırat'ın doğusuna yapılacak olası bir operasyonla ilgili peş peşe mesajlar verdi.

Erdoğan, Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin düzenlediği etkinlikte, "İnşallah önümüzdeki dönemde Fırat'ın doğusunu da kapsayacak şekilde, Suriye'nin içindeki güvenli bölgeleri artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Ardından geçtiği TURKEN Vakfı Gala Yemeği'nde ise yapılacak operasyonu, Fırat Kalkanı Harekatı ile örneklendirerek, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarına benzer bir adımın önümüzdeki dönemde Fırat'ın doğusu için de atacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de, Fırat'ın doğusuna operasyon ile ilgili bu açıklamaları yaparken, Rus Kommersant gazetesinde yayınlanan makalesinde de aynı konuya değinerek, "Rusya'nın da özellikle PKK, PYD, YPG gibi terör odaklarına karşı Türkiye'nin mücadelesine destek vermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusunda fiili olarak yönetimi sürdüren Suriye Demokratik Güçleri, ülkenin yaklaşık dörtte birini kontrol ediyor.

SDG'nin ana gövdesini Kürtlerin kurduğu Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG) ile Kadın Savunma Birlikleri (YPJ) oluşturuyor.

Bu oluşum, ABD desteğiyle Suriye'nin kuzeydoğusundaki bölgelerde IŞİD'le mücadele etmek üzere 2015 yılında kuruldu.

Image caption Suriye Demokratik Güçleri, ülkenin yaklaşık dörtte birini kontrol ediyor

'ABD, PYD ve YPG'ye olağanüstü destek veriyor'

Erdoğan, Kommersant gazetesinde yayımlanan makalesinde, ABD'nin PYD ve YPG'ye "olağanüstü destek" vermeye devam ettiğini belirterek, "Bölgedeki dengeleri zedeleyecek olan bu tür adımlardan vazgeçilmesi gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı, makalesinde İdlib mutabakatına ilişkin de değerlendirmeler yaptı.

Ilımlı muhalifleri korumayı öncelediğini vurgulayan Erdoğan, radikal grupların, "Rusya ile birlikte belirleneceğini" de yazısında vurguladı.