İngiltere'nin ilk 'hava temizleyen' belediye otobüsü hizmete girdi

Telif hakkı Go-Ahead Image caption İngiltere'nin ilk "hava temizleyen" belediye otobüsü

İngiltere'nin ilk "hava temizleyen" belediye otobüsü, Southampton kentinde hizmet vermeye başladı. Otobüsün üstüne monte edilen filtre aracın gittiği yerlerde havayı temizliyor.

Otobüslerin işletmecisi Go-Ahead grubunun CEO'su David Brown, denemenin başarılı olması halinde 5 binden fazla otobüste bu sistemi kuracaklarını söyledi.

Dizel otobüse takılan filtrenin, havadaki son derece küçük parçacıkları çekebilecek şekilde tasarlandığı ifade ediliyor.

Buna göre, otobüs hareket ettikçe daha fazla temiz hava çıkarıyor ve arkadaki hava öndekinden daha temiz oluyor.

David Brown, Southampton'ı, Dünya Sağlık Örgütü'nün hava kirliliği tehlike sınırlarında olan kentler listesinde yer almasından dolayı seçtiklerini söyledi.

Southampton aynı zamanda İngiltere hükümetinin hava kirliliğini azaltma projeleri geliştirdiği 5 kentten biri.

3 aylık deneme süresi

Southampton Belediyesi yetkilileri, 3 ay sürecek deneme süresinin sonunda hava kirliliği ölçümlerinin karşılaştırılacağını ve uygulamaya devam edip etmeyeceklerini kararlaştıracaklarını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre hava kirliliği, dünya genelinde her yıl 4 milyon 200 bin erken doğuma neden oluyor.

İngiltere Çevre Bakanlığı'nın verilerine göre, hava kirliliği ortalama yaşam beklentisini 6 ay düşürüyor.