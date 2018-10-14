Amedspor ile Sakaryaspor arasında ne yaşandı?

Telif hakkı DHA Image caption Sakaryaspor ile Amedspor Cumartesi günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi.

TFF 2'nci Ligin 7'nci haftasında, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda Sakaryaspor ile karşılaşan Amedspor yetkilileri, maç öncesi ve sonrası teknik direktör ile futbolcuların sözlü ve fiziksel saldırıya uğradıklarını söyledi, BBC Türkçe'ye konuşan Sakaryaspor Başkanı Cevat Ekşi ise herhangi bir saldırıda bulunulmadığını, 'yaşanan kargaşanın Amedspor futbolcuları ve güvenlik arasında' olduğunu söyledi.

Amedspor Cumartesi günkü karşılaşmada 2-0 mağlup oldu. Kulüp yöneticileri stadda oynatılan video ile soyunma odalarında, tribünlerde kendilerine yönelik fiziksel ve sözlü saldırılar düzenlendiğini ifade etti.

Amedspor Kulüp Başkanı Nurullah Edemen, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada maçtan önce stadyumda bulunan iki skorboard'da Sur ve Cizre'deki çatışma görüntülerinin "Ölürüm Türkiyem" marşı ile birlikte ekrana verilmesinin de 'provokasyon' olduğunu dile getirdi.

Sakaryaspor ise bu videonun 'bir buçuk yıldır gösterildiğini, kendilerine özel bir durum olmadığını' söylüyor.

Amedspor Başkanı Edemen, 'çatışma videoları ve Ölürüm Türkiyem marşının bu işi spor yapmaktan başka her yere götüreceklerinin sinyalinin verildiğini' belirtip maç boyunca "Çirkin, ahlaksız ve milliyetçilik kokan sözüm ona tezahüratlar ile kalacağını düşündük lakin hata yapmışız" dedi.

Edemen ayrıca, maç bitiminde soyunma odasına giden Amedspor Teknik Direktörü Sertaş Küçükbayrak'a, Sakaryaspor kulüp görevlilerinden birinin tekme atıp hakaret ettiğini, soyunma odası girişinde maçta görevli kişiler tarafından sporcu ve teknik heyete de saldırıldığını iddia etti.

Sakaryaspor Başkanı: Saldırı olmadı, aynı video bir buçuk senedir gösteriliyor

Bu iddialara ilişkin BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Sakaryaspor Başkanı Cevat Ekşi ise, 'herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını' staddaki videonun da yeni olmadığını ve bir buçuk senedir her maç öncesi yayınlandığını söyledi. Aynı videonun son olarak geçen hafta Sakaryaspor - Niğde Belediyespor arasındaki oynan maç öncesi de gösterildiğini ifade eden Sakaryaspor Başkanı Cevat Ekşi BBC Türkçe'ye şu açıklamalarda bulundu:

"Herhangi bir mağduriyet olmadı. Bu video bir buçuk senedir oynatılıyor, onlara karşı yapılmış bir durum değil. Soyunma odasında da kendi hocaları ve oradaki güvenlik güçleri arasında bir itişme olmuş. Herhangi bir sıkıntı yok. Maç bitiminde tribünlerden bir iki pet şişe atıldı o kadar. Onlar farklı yerlere çekmeye çalışıyor.

"Biz bundan yara almak istemiyoruz. Onlara çok iyi davrandık. Ben başkanlarıyla beraber oturuyordum. Kendi tesislerimizi onlara açtık, ağırladık. Maç öncesi Sakaryaspor tesislerinde idmanlarını yaptılar. Bizden onlara karşı en ufak bir sıkıntı olmadı. Açıklama yapacağız ama şimdi herkesi dinliyoruz."

Sakarya Yenihaber Gazetesi Haber Müdürü Mehmet Kaya da "Sakarya'yı savunurum ama objektif olarak bakıyorum. Bir buçuk yıldır yapılan bir şeyi yeni gibi gösterip mağduriyet türettiler. Aynı görüntüler geçen hafta Niğde maçında da döndü. İtiş kakış olduysa da çok büyütülecek bir şey değil, maçın atmosferinden kaynaklanan şeyler olmuştur" dedi.

@nemede tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Bugün saat 19:0O da Sakarya’da oynayacağımız Sakaryaspor- Amedspor maçı öncesi sporcularımız sahaya ısınmak için çıkarken stadyum ekranlarında gösterilen video ve müzik.Neyin kafası yaşanıyor anlamadım. Hala anlamadız mı? Amedspor bir futbol takımı. pic.twitter.com/acLoPtNB6J — Nurullah EDEMEN (@nemede) 13 Ekim 2018

Amedspor: Uyarılarımız dikkate alınmadı

Karşılaşma için takım ile birlikte Sakarya'ya giden Amedspor Futbol Şube Sorumlusu Osman Ocaklık ise görüntülerin 'provokasyon amaçlı gösterildiğini ve daha önce hiç böyle bir durumla karşılaşmadıklarını' söyledi.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Ocaklık şunları söyledi:

"Maç başlamadan önce futbolcularımız ısınmak için saha idmana çıkarken skorbardlardaki görüntüler dikkatimizi çekti çünkü daha önce buna benzer şeyler yaşamamıştık. Sur ve Cizre'deki operasyon görüntülerini Ölürüm Türkiyem marşı ile birlikte ekrandaydı.

"Provokasyon amacıyla bu görüntülerin konulduğunu düşündük ve hemen yetkililere bu görüntülerin taraftarı galeyana getirebileceği konusunda uyarıda bulunduk ama bizi dikkate almadılar.

"Sakarya taraftarı daha maç başlamadan o görüntüleri izledikten sonra maçın sonuna kadar 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez, PKK dışarı' gibi sloganlar atmaya, sahaya bozuk para, su, çakmak fırlattılar.

"Bu gergin havada maç oldu. Karşılaşma 2-0 mağlubiyetimizle sonuçlandı. Eğer galip olarak bitirseydik olacakları tahmin bile etmek istemiyorum."

@AmedsporSK tarafından yapılan 2 numaralı Twitter paylaşımını geçin Amedspor bu ülkenin bir takımıdır. Sporbotta operasyon görüntülerinde anlaşılıyor ki siz Amedsporu düşman ilan ediyorsunuz. Topla kazanmak yerine militarizme sığınarak mesaj vermek, spor ahlakıyla örtüşmeyen iğrenç ötesi bir durum. — AMED SK (@AmedsporSK) 14 Ekim 2018

Ocaklık da karşılaşmadan sonra soyunma odasına giden Amedspor futbolcuları ve takımın teknik direktörünün Sakaryaspor Kulüp çalışanları ve yöneticilerinin sözlü saldırısına uğradığını ifade etti.

Ocaklık, "Maçın bitiminde soyunma odasına giderken, kulüp yetkililerine bu atmosferin yaşanmasına meydan verdikleri eleştirdik, o sırada hem futbolcularımız hem de Teknik Direktörümüz Sertaç Bey'e sözlü ve fiziki saldırı da oldu. 700'ü aşkın polis vardı ama güvenliğimizi sağlamadılar, aksine polislerden biri hocamızı tekmeledi. Sonra bizi adeta soyunma odasına hapseder gibi kilitlediler" dedi.