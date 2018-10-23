Roma metrosunda yürüyen merdiven çöktü: Çoğu Rus taraftar, 20 kişi yaralandı

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İtalya'nın başkenti Roma'da bir metro istasyonundaki yürüyen merdivenin çökmesi sonucu 20 kişi yaralandı. Yaralıların büyük kısmının, bu akşamki Roma-CSKA Moskova maçı için İtalya'nın başkentine gelen Rus taraftarlar olduğu belirtiliyor.

Roma'nın en merkezi meydanlarından Repubblica Meydanı'ndaki metro istasyonunda yaşanan olayın, Rus taraftarların coşkuyla tezahürat yapıp zıplarken meydana geldiği iddia ediliyor.

Ansa haber ajansı, olayda yaklaşık 20 kişinin yaralandığını, yaralanmaların çoğunun bacak bölgesinde meydana geldiğini ve yürüyen merdivenin plakaları arasında sıkışmaktan kaynaklandığını duyurdu. Yaralıların tamamına yakının Rus olduğu ve bir kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Ajansın haberine göre yürüyen merdivenin, bu akşamki maçın oynandığı Roma Olimpiyat Stadı'na gitmek için metroyu kullanan taraftarların metro çıkışında yürüyen merdivenlerde zıplaması çöktüğü tahmin ediliyor.

Olay yerine giden Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi de, "Görgü tanıkları, yürüyen merdivenlerde zıplayıp dans ettiklerini görmüş" dedi. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Roma-CSKA Moskova Şampiyonlar Ligi maçı için Roma'ya 1500 kadar Rus taraftar gelmişti. La Gazzetta dello Sport gazetesi, güvenlik güçlerinin birçoğunu "tehlikeli" olarak değerlendirdiği Rus taraftar grubu için kentte sıkı güvenlik önlemlerinin alındığını yazdı.

Öte yandan CSKA Moskova ve Roma taraftarları arasında stadyum yakınlarında arbede yaşandığı ve bir Rus taraftarın bıçaklandığı da belirtildi. Polisin müdahale ettiği olayda 15 kişi gözaltına alındı.