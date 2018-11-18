Penguen çiftinin kartopuyla ebeveynlik antremanı

Antarktika'da bir çift imparaton penguen ebeveynlik yeteneklerini geliştirmek istiyor. Ama bu işte bir şeyler yanlış. Ünlü belgeselci Sir David Attenboroug'nun anlatımıyla BBC'de yayımlanan Dynasties belgeselinden, İmparator Penguenlerinin şimdiye dek pek bilinmeyen bir alışkanlığı.