Yumurtası diye kartopunu ısıtan penguen
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Penguen çiftinin kartopuyla ebeveynlik antremanı

  • 18 Kasım 2018

Antarktika'da bir çift imparaton penguen ebeveynlik yeteneklerini geliştirmek istiyor. Ama bu işte bir şeyler yanlış. Ünlü belgeselci Sir David Attenboroug'nun anlatımıyla BBC'de yayımlanan Dynasties belgeselinden, İmparator Penguenlerinin şimdiye dek pek bilinmeyen bir alışkanlığı.