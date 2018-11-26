Times: İran'da ABD ambargolarıyla birlikte iktidar mücadelesi

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Times, İran'da ABD'nin ambargoları ekonomiyi vururken, yönetimdeki muhafazakâr kanadın hükümette yaygın yolsuzluk olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in görevden alınması çağrıları yaptığını yazdı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin reformcu kabine üyelerinden biri olarak değerlendirilen Zarif'in, kara para aklamaktan faydalananların, mali şeffaflıkla ilgili yasa tasarılarının parlamentodan geçmesini önlemek için milyonlarca dolar harcadığını söylemişti.

Zarif'in bu sözlerinin, kabinedeki muhafazakâr kanadı öfkelendirdiği ve Zarif'i dini lider Ali Hamaney ve Devrim Muhafızları'nın yolsuzluklara bulaşmış olduğunu ima etmekle suçladıkları belirtiliyor.

Yargı sisteminin başındaki Sadık Larijani, Zarif'in sözlerini "kalbe sokulmuş bir bıçak" diye nitelerken, "Yolsuzluk iddiaları doğruysa, neden adalete şikayet etmedi?" diye de ekledi.

'Diplomasinin başındaki isim bunu söylerse...'

Önde gelen din adamlarından Ayetullah Alem el Huda da, Cuma Namazı vaazında "Kimse Zarif'in yanlış olduğunu söylemiyor. 80 milyonluk nüfus içinde kara para aklayanlar da var, ancak diplomasimizin başındaki ismin bunu söylemesi, kanıt olarak görülür ve ülkemize karşı kullanılır" dedi.

Times, ABD'nin Obama ve Ruhani arasında varılan nükleer anlaşmadan üç yıl sonra çekilmesinin ardından 4 Kasım'da yeniden uygulamaya başladığı ekonomik ambargoların, İran'ın para birimi Riyal'in ABD Doları karşısındaki değerinin düştüğü krizi daha da derinleştireceğini söylüyor.

Gazete, ABD Başkanı Donald Trump'ın ambargoların İran'da rejime karşı bir ayaklanma başlatmasını umduğunu, İran'da enflasyonun son aylarda iyice yükseldiğini ve temel tüketim maddelerinin fiyatlarını artırdığını söylüyor.

Times, geçen Aralık ayında yumurta fiyatlarının hızla yükselmesinin bir dizi protestoya yol açtığını, ancak eylemlerin güvenlik güçlerince bastırıldığını da hatırlatıyor.