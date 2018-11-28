İngiltere Yüksek Mahkemesi Ankara Anlaşmalıların yargıya gitmesinin önünü açtı

İngiltere hükümetinin, Ankara Anlaşması ile ülkede bulunan Türkiye kökenli girişimcilerin oturum kriterlerinin geriye dönük olarak değiştirmesi, yargıya taşınıyor.

Yüksek Mahkeme, şartların "geriye dönük" olarak değiştirilmesinden etkilenecek olan 12 binden fazla Türk vatandaşının, İçişleri Bakanlığı'na dava açabilmek için yaptığı izin başvurusuna olumlu yanıt verdi.

İzin başvurusu 27 Ekim Salı günü Londra'da Yüksek Mahkeme'de görülen bir duruşma ile karara bağlandı.

Yüksek Mahkeme Hakimi Amanda Yip, şartların değiştirildiği 16 Mart 2018 tarihi öncesi Ankara Anlaşması vizesini almış olan Türkiyeli girişimcilerin, geriye dönük olarak kuralların değişmeyeceğine dair "meşru beklentisi" olduğunun mahkemede savunulabilirliğine hükmederek davaya izin verdi.

Topluluğun kurucusu İpek Leni Candan, "Mahkemenin davamıza izin vermiş olması bize yapılan uygulamanın haksız ve kanunsuz olduğuna dair inancımızı daha da güçlendirdi. Elimizden alınan hakları geri alana kadar mücadelemiz devam edecek." dedi.

Candan dava süreci ile ilgili BC Türkçe'ye verdiği mülkatta, "Türkiye'deki bir takım mücadelelerden yorulduğumuz için, daha iyi bir hayat kurmak için buraya geldik. Ancak burada yine kendimizi bir mücadele içinde bulduk. Şu anda devletle mücadele ediyoruz burada." demişti.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Ankara Anlaşmalı Leni Candan: 'Şu anda devletle mücadele ediyoruz burada.'

2018 Mart ayında yeni kategori yürürlüğe girdi

Ankara Anlaşması (ECAA Agreement), Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşması imzalamış olan ülkelerin vatandaşlarına, İngiltere tarafından verilen bir iş kurma izni vizesi.

Romanya ve Bulgaristan'ın da aralarında olduğu bazı diğer ülkelerin Avrupa Birliği'ne katılması sonrası bu vize türünden yararlanan yalnızca Türk vatandaşları kaldı.

Bu ücretsiz vizeye, İngiltere'de kendi işini kurmak isteyen ve işe yeterli sermayesi bulunan tüm Türk vatandaşları başvurabiliyor. Uygun belgeleri sunan kişilere, önce bir yıl daha sonra 4 yıla kadar oturum izni veriliyor, 4. yılda da süresiz oturum iznine başvurma hakkı tanınıyordu.

2018 yılının Mart ayında süresiz oturum başvurusunun kriterleri değiştirildi.

15 Haziran tarihinde detayları açıklanan 'yeni kategori' ile;

Süresiz oturum başvurusu süresi 4 yıldan 5 yıla çıkarıldı. (Süresiz oturumdan 1 yıl sonra ise vatandaşlık başvurusu yapılabiliyor.)

Oturum için İngilizce bilmek ve İngiltere'de yaşam testini vermek zorunlu oldu

Oturum başvurusu için kişi başı 2389 sterlin başvuru ücreti

Davayı yürüten Avukat Yaşar Doğan, "Çok bariz bir adaletsizlik ve haksızlığın oluştuğu bu durumun mahkemeye gidilmeden çözülebilmesi gerekirken, Home Office bize mahkemeye gitmekten başka bir yol bırakmamıştır. Temennimiz ve beklentimiz odur ki, haklılığımızı ispat edip başarılı olacağız." dedi.

Ankara Anlaşması'nın 18 Mart tarihi öncesi kuralları ile İngiltere'de iş kuran 12.500 Türk vatandaşı, haklarını aramak için Alliance of Turkish Businesspeople (Türk İş İnsanları Birliği) adı altında tamamen gönüllülerden oluşan bir topluluk kurmuş ve mahkemeye başvurarak dava açmak için izin istemişti.

Dava henüz belli olmayan bir tarihte Londra'da görülecek.