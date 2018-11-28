Galatasaray Devler Ligi'ne veda etti

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UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında, deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına 2-0 mağlup olan Galatasaray, son maçlar öncesi gruptan çıkma şansını kaybetti.

Galatasaray'ın İstanbul'da 11 Aralık'ta Porto ile oynayacağı karşılaşma Avrupa Ligi'nde devam edip edemeyeceğini belirleyecek.

Evinde sarı kırmızılı ekibi mağlup eden ve 3 puana ulaşan Lokomotiv Moskova ise son maçını deplasmanda Alman Schalke 04 takımı ile oynayacak.

Soğuk bir havada oynanan karşılaşmanın golleri, 43'ncü dakikada Krychowiak ve 54'üncü dakikada Ignatev'den geldi.

Sarı Kırmızılı ekip, İstanbul'da 18 Eylül'de Lokomotiv ile oynanan karşılaşmayı 3 - 0 galip bitirmişti.

Karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu düdük çaldı.

Kritik karşılaşmada iki takımın ilk ilk 11'leri şu şekildeydi:

LOKOMOTİV MOSKOVA: Guilherme, Ignatyev, Kverkvelia, Corluka, Rybus, Krychowiak, Denisov, Anton Miranchuk, Farfan, Aleksei Miranchuk, Smolov

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Ozan, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Ndiaye, Onyekuru, Rodrigues, Eren Derdiyok