Papa Francesco'nun Vatikan'daki haftalık konuşması sırasında küçük bir çocuk sahneye çıkarak, tüm ilgiyi üzerinde topladı. Annesi ve küçük kız kardeşinin sahneden indiremediği çocuğun kendisi gibi Arjantinli olduğunu öğrenen Papa "Arjantinli, disiplinsiz" diyerek şaka yaptı.
Sahneye fırlayan küçük çocuk, Papa'dan rol çaldı
- 29 Kasım 2018
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