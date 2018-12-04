İsrail'den Hizbullah'a karşı 'terör tünelleri' operasyonu

Telif hakkı AFP Image caption İsrail-Lübnan sınırında inşa edilen duvar

İsrail ordusu, Hizbullah'ın Lübnan'dan ülke topraklarına "terör tünelleri" kazmasını engellemeye yönelik bir operasyon başlattığını açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada operasyonun, sınırın İsrail tarafında yapılacağı, tünellerin kullanılmadan önce yok edileceği belirtildi.

Ancak kaç tünel kazıldığına dair bilgi verilmedi.

Reuters haber ajansına konuşan İsrailli bir askeri yetkili, operasyonun birkaç hafta sürebileceğini söyledi.

İsrail, Hizbullah'ı, kuzey sınırındaki Lübnan'dan tünel kazarak ülkeye sızmakla suçluyor.

12 yıldır süren gerginlik

Lübnan'da etkili olan Hizbullah ile İsrail arasındaki gerginlik, 2006'daki savaştan bu yana sürüyor.

Hizbullah militanlarının sınırdan İsrail'e sızarak 8 askeri öldürmesi ve iki askeri de kaçırması sonrası başlayan ve bir ay süren savaşta çoğu sivil 1125 Lübnanlı ve 40 İsrailli sivil hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, yeni bir savaşın başlaması halinde askeri gücünü büyük oranda harekete geçireceğini açıkladı.

2006'dan bu yana sınırda büyük bir çatışma olmasa da, İsrail ordusu Suriye'de düzenlediği bazı operasyonlarda, iç savaşta Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yanında savaşmak üzere ülkeye girmiş olan ve İran'ın silah gönderdiği Hizbullah milislerini hedef aldığını açıklamıştı.

Bölgenin en büyük ve en güçlü silahlı örgütü olan Hizbullah, savaş çıkması durumunda elinde bulunan çok sayıdaki roketle İsrail'e yanıt verme tehdidinde bulunuyor.

Hizbullah, büyük oranda İran'dan destek alıyor. Elindeki askeri ve maddi gücü kullanarak Lübnan politikasında da etkili oluyor.