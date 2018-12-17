BM'den Filistin'e 350 milyon dolarlık yardım çağrısı

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Birleşmiş Milletler, "ciddi şekilde insani yardıma muhtaç olan" Filistinliler için 350 milyon dolarlık yeni bir yardım fonu kampanyası başlattı. ABD, Eylül ayında Filistinlilere BM üzerinden yapılan yardımı kestiğini açıklamıştı.

2019 İnsani Müdahale Planı'nı açıklayan Birleşmiş Milletler Filistin için İnsani Yardımlar Koordinatörü Jamie McGoldrick, İsrail'in işgali altındaki 1,4 milyon Filistinlinin temel gıda, korunma, sağlık, barınma, su ve temizlik ihtiyaçları için en az 350 milyon dolara ihtiyacı olduğunu duyurdu.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı da içine alan insani yardım planına en çok ihtiyaç duyanlar ise Gazzeliler.

McGoldrick, 2019 planını sunarken yaptığı konuşmada "İnsani aktörler daha önce hiç karşılaşmadıkları zorluklarla karşılaşıyor. İnsani yardım fonlarının rekor düzeye düşmüş olması ve insani eylemlerin meşruiyetini bozan saldırılarda artış gibi" dedi ve uluslararası toplumun daha fazla yardımına ihtiyaç duyulduğunu hatırlattı.

McGoldrick'le birlikte planı açıklayan Filistin Devleti Sosyal Kalkınma Bakanı İbrahim el Shaer de, "İşgal altındaki filistin bölgesinde durum, İsrail'in ihlâlleri, kaynaklara erişim zorluğu ve insani yardımın politikleşmesinden kaynaklı fon gelirinin azalması sebeiyle daha da kötüye gidiyor" dedi.

ABD, bu yılın başında BM üzerinden Filistine yaptıkları 125 milyon dolarlık yardımın yarısından daha fazlasını kesmişti.

Eylül ayında ise, BM'ye bağlı Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) yaptığı yardımları tamamen durdurma kararı aldı.

ABD, UNRWA'ya ait fonun yüzde 30'unu sağlıyordu. 2017'de bu fona 370 milyon dollar vermişti.

2019 İnsani Müdahale Planı 88 farklı örgüt tarafından uygulanacak 208 proje içeriyor. Bu 88 örgütten 38'i ulusal, 37'si ise uluslararası sivil toplum kuruluşları, 13'ü ise BM kuruluşları.

Telif hakkı Anadolu Ajansi Image caption Gazze'deki Birleşmiş Milletler bürosu

Yardımın yüzde 77'sinin Gazze'ye ulaşması hedefleniyor

Gazze şeridinde 2014'ten bu yana silahlı çatışmaların görece azaldığı hatırlatılan raporda, bunun insani koşullarda herhangi bir olumlu etki yapmadığına dikkat çekildi. Özellikle bu yıl Mart ayında başlayan "Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekildi.

Buna göre Mart ve Ekim 2018 arasında İsrail askerinin saldırıları sebebiyle 43'ü çocuk 228 Filistinli hayatını kaybetti. 24 binin üzerinde Filistinli yaralanırken, bunların çoğunun Gazze'deki yetersiz koşullar sebebiyle tedavi olmak için İsrail'e geçmesi gerkiyordu. Ancak İsrail sadece yüzde 59'una Gazze'deki sınır kapısından geçiş hakkı tanıdı.

2018'in büyük bir kısmında elektrik kesintileri de 18-20 saat arasını buldu. Ekim ayından Katar'dan gelen benzin, elektrik sağlanmasındaki zorlukları bir ölçüde hafifletti. İsrail'in 2007'den, yani Hamas'ın Gazze yönetimini devraldığından bu yana uyguladığı ambargo sonucu Gazze'de işsizliğik yüzde 54'e ulaştı. Halkın yüzde 53'ü fakirlik seviyesinde yaşarken, gıda güvensizliği ise yüzde 68'e ulaştı.

ABD Filistinli mültecilere yardımı durdurdu

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