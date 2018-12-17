ABD'de Türk iş adamı Ekim Alptekin'e 'Gülen'in iadesi için komplo kurmak' suçlaması

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ABD Başkanı Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in yargılandığı davada, Flynn'in geçmişte birlikte iş yaptığı Bijan Rafiekian ve Ekim Alptekin, Türkiye hükümeti adına Fethullah Gülen'in iadesi için "komplo kurmak" ve "yabancı bir devlet adına kayıtdışı temsilci olarak hareket etmek" ile suçlandı. İş adamı Ekim Alptekin'e yönelik bir diğer suçlama ise Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) "yalan beyanda bulunmak".

Virginia'daki federal mahkemede görülen davada, Bijan Rafiekian ve Ekim Alptekin hakkındaki iddianeme Pazartesi günü açıklandı.

66 yaşındaki Bijan Rafiekian yargıç karşısına çıktı. Savcılar, bu aşamada Rafiekian'ın tutuklu yargılanmasına gerek olmadığı yönünde görüş bildirdi. Rafiekian, Salı günü yeniden mahkeme önüne çıkacak.

İddianamede; Michael Flynn, Bijan Rafiekian ve Ekim Alptekin'in birlikte bir danışmanlık şirketini yönettikleri, Fethullah Gülen'i itibarsızlaştırarak onun Türkiye'ye iadesini sağlamak istedikleri ve Türkiye'nin bu lobicilik faaliyetlerindeki rolünü gizledikleri belirtiliyor. Ayrıca, Alptekin'in, Rafiekian ve Flynn'e şunları yazdıkları belirtiliyor:

"Bugün Ankara'da bazı görüşmeler yaptım. Sözleşmemizin gizliliği, bütçesi ve kapsamının tartışılması konusunda bana yeşil ışık yakıldı."

Hazırlanan iddianamedeki suçlamaları temelini, Alptekin'in Flynn'in danışmanlık şirketini Türkiye devleti adına lobicilik faaliyetlerinde bulunması için tuttuğu ve yapılan faaliyetlerin tamamının finansmanı ile kontrolünün Türk hükümetinden geldiği iddiası oluşturuyor.

İddianamede buna kanıt olarak, "Şahıs A" olarak bahsi geçen Flynn, Rafiekian ve Alptekin'in 19 Eylül 2016'da New York'ta Türk hükümetinden iki bakanla yaptığı görüşme gösteriliyor.

Ayrıca, ABD'de başkanlık seçimlerinin yapıldığı gün The Hill web sitesinde Flynn imzasıyla yayınlanan makale hakkında da sanıkların yalan beyanda bulundukları öne sürülüyor. Flynn, yazdığı makalede Gülen'in iade edilmesi gerektiğini savunmuştu.

İddianamede, bu makalenin taslak halinin Alptekin ile paylaşıldığı ve onun talimatlarıyla üzerinde değişiklikler yapıldığı belirtiliyor ve bu iddialara dayanak olarak bazı e-posta yazışmalarından alıntı yapılıyor.

Flynn ve Türkiye ile ilişkileri

Flynn'in adını taşıyan danışmanlık şirketi Flynn Intel Group ile Türk iş adamı Ekim Alptekin'in sahibi olduğu Hollanda merkezli Inovo BV, Ağustos 2016'da çeşitli lobi faaliyetlerinde bulunmak üzere Ağustos 2016'da 3 aylık bir sözleşme imzalamıştı.

Kontratta, Flynn Intel Group'un Türkiye'nin ABD'li yatırımcılar gözündeki imajını düzeltmek için çalışmalar yapması ve Fethullah Gülen'in faaliyetlerine yönelik araştırmalara imza atması öngörülüyordu.

Sözleşmenin süresi, ABD'deki son başkanlık seçimlerinden 8 gün sonra, yani 16 Kasım 2016'da sona ermişti.

Flynn Intel Group'un ABD Adalet Bakanlığı'na sunduğu belgeye göre, Inovo BV 3 defada toplam 530 bin dolarlık bir ödeme yaptı.

Washington Post: Ekim Alptekin Türkiye'de

Amerikan Washington Post gazetesi 41 yaşındaki Ekim Alptekin'in halen Türkiye'de olduğunu yazdı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan Alptekin'in sözcüsü ise iş adamının daha önce düzenli olarak Türk hükümeti için çalışmadığını söylediğini hatırlattı.

Alptekin'in sözcüsü, davada adı geçen diğer kişilerin "hikayelerini değiştirdiklerini" söyledi.

Telif hakkı Reuters Image caption Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn

Flynn itirafçı olmuştu

Michael Flynn ise Rusya'nın ABD'de 2016'daki başkanlık seçimlerini etkileyip etkilemediği kapsamında açılan davada, daha önce savcılarla işbirliğine giderek itirafçı olmuştu.

FBI ajanlarına yalan söylediği tespit edilen Flynn'in cezası Salı günü açıklanacak. Savcılar, Flynn hakkında hapis cezası istememişti.

Flynn, Trump'ın kazandığı seçimin ardından geçiş döneminde Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptırımlar konusunu ele aldığı bir görüşme yaptığının, bu görüşmeyle ilgili olarak Başkan Yardımcısı Mike Pence'e hatalı bilgi verdiğinin ve FBI'a yalan beyanda bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından, göreve başladıktan 24 gün sonra istifa etmişti.

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, savcılarla anlaşma kapsamında verdiği ifadede, Başkan Trump adına seçim kampanyalarının devam ettiği bir dönemde, Türkiye hükümeti ile doğrudan ilişki kurduğunu ve hükümetin talimat ile yönlendirmeleri doğrultusunda danışmanlık çalışmaları yürüttüğünü doğrulamıştı.

ABD yasaları gereğince, bir ABD vatandaşının, yabancı bir devletin çıkarlarını temsil etmeye başladığı zaman Adalet Bakanlığı'na bildirimde bulunarak, kendisini "yabancı ülke temsilcisi" olarak kaydettirmesi gerekiyor.

Flynn ve avukatları daha önce ise kendileri tutanının doğrudan Türkiye Cumhuriyeti devleti olmaması, bir Türk iş adamının sahibi olduğu Hollanda merkezli bir şirket olmasından dolayı ilk etapta bu bildirimi yapmalarına gerek olmadığını düşündüklerini söylemişlerdi.

Çavuşoğlu: FBI, FETÖ ile ilgili çok ciddi soruşturma yürütüyor

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da FBI'ın, Fethullah Gülen Yapılanması ile ilgili olarak yaklaşık 15 eyalette çok ciddi bir soruşturma yürüttüğünü söyledi.

TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Çavuşoğlu, "Hatta New Jersey dahil bazı yerlerde tutuklamalar da başladı. Böyle gelişmeler olduğunda da kamuoyuna bilgi veriyoruz" dedi.