Yunanistan'a gidecek Hollandalı yardımseverler mülteci getirmek istiyor

Telif hakkı We Go Ze Halen Image caption Johannes de Yunanistan'a giden ekipten bir yardımsever

Hollandalı bir grup yardımsever tarafından oluşturulan "We Go Ze Halen" (Onları Almaya Gidiyoruz) adlı eylem grubu Yunanistan'a gidiyor. Grup, mülteci kamplarında zor durumda yaşayan 150 kişiyi ülkelerine getirmek istiyor.

Hollandalı grup, Cuma sabahı 50 otomobil ve otobüsle Yunanistan'a haraket edecek.

Oluşumun amacı, Yunan adalarındaki kamplarda zor durumda kalan 16 bin mültecinin durumuna dikkat çekmek.

Gruba göre, Yunan adalarındaki kamplarda intihar etmek isteyen, artan cinsel ve fiziksel şiddet nedeniyle daha iyi bir yaşam beklentisi olmayan çocuklar da dahil 16 bin insanın hayatı yok ediliyor.

Yardımseverler, bu nedenle Hollanda hükümetinin Avrupa'da liderlik rolü üstlenerek, en az 1000 mülteciyi ülkeye getirmesini istiyor.

Grup, "Onları buraya getirelim" sloganıyla başlattığı kampanya çerçevesinde, 150 kişilik mülteci grubunu bizzat getirme kararı aldı.

Kampanya sözcüsü Rikko Voorberg, Hollanda Radyosu'na yaptığı açıklamada, getirmek istedikleri 150 mültecinin evraklarının hazırlanması için Yunan makamlarına başvurduklarını söyledi.

Atina hükümetinin başvuruya henüz yanıt vermediğini söyleyen sözcü, Yunanistan'ın bu talebi kabul edeceği konusunda umutlu olduklarını, gerekli izin alınmadan kimseyi getiremeyeceklerini vurguladı.

Hollanda hükümeti 'Yasadışı' diyor

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakan Yardımcısı Mark Harbers ise grubun davranışını "yasa dışı" olarak değerlendirdi.

Bakan Yardımcısı Harbers, oturma izni olmayan insanların Avrupa içinde taşınmasının cezaya tabii olduğunu söyledi.