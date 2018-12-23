Trump, Erdoğan ile görüşmeyi duyurdu: Yavaş ve koordineli şekilde çekilmeyi konuştuk

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ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesi konusunda "verimli" bir telefon konuşması gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Twitter hesabı üzerinden konuşmayı duyuran Trump, "IŞİD ve Suriye'deki ortak ilgi alanlarımızı konuştuk, Amerika askerlerinin bölgeden, yavaş ve son derece koordineli bir şekilde çekilmesini konuştuk" dedi.

Başkan Trump, görüşme ile ilgili mesajını, "Ticaretin genişletilmesini de konuştuk" cümlesiyle bitirdi.

@realDonaldTrump tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin I just had a long and productive call with President @RT_Erdogan of Turkey. We discussed ISIS, our mutual involvement in Syria, & the slow & highly coordinated pullout of U.S. troops from the area. After many years they are coming home. We also discussed heavily expanded Trade. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 Aralık 2018

Görüşme ile ilgili Başbakanlık ya da Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü yaptığı açıklamayla, çekilme kararı sonrası, Fırat'ın doğusuna yakın zamanda başlaması planlanan operasyonu "bir müddet geciktireceklerini" söylmişti.

Erdoğan bu konuşmada, 14 Aralık'ta yaılan görüşmeye ilişkin de bilgi vermiş, Trump'ın "IŞİD'i siz temizler misiniz?" diye sorduğunu, kendisinin de olumlu yanıt verdiğini söylemişti.

Erdoğan, Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Başından beri Trump'la yüz yüze, telefonla pek çok görüşmemizde Suriye meselesinde birçok noktada aynı fikirleri paylaştığımızı gördük. Ancak bu görüş birliğinin sahaya yansıması oldukça geç ve güç oldu, ama oldu." ifadesini de kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de hem PKK hem DEAŞ'ı ortadan kaldıracak bir harekât tarzı izleyeceğiz" demişti.