Trump'tan Irak'a sürpriz ziyaret: Suriye'de aklımızı kullanmamızın zamanı geldi

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ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki Amerikan birliklerine yaptığı sürpriz ziyaret sırasında, Suriye'den çekilme kararını savunarak, birçok kişinin olaylara onun gibi bakmaya başlayacağını düşündüğünü söyledi.

Bağdat'ın batısındaki El Esad Hava Üssü'ne eşi Melania Trump ile birlikte Çarşamba günü akşam saatlerinde gelen Donald Trump, burada üç saat geçirdi.

Bu aynı zamanda ABD Başkanı koltuğuna oturmasından bu yana, sorunlu bir coğrafyadaki askeri birliğe yaptığı ilk ziyareti oldu.

Ziyaret sırasında konuşan ABD Başkanı, Suriye'den çekilme kararı ile ilgili olarak "Artık aklımızı kullanmamızın zamanı geldi" dedi.

Trump, 5 binden fazla Amerikan askerinin bulunduğu Irak'tan çekilmek gibi bir planları olmadığını belirterek, "Suriye'de bir şeyler yapmak istersek aslında burayı kullanabiliriz" şeklinde konuştu.

Reuters Haber Ajansı geçen hafta, Pentagon'un, IŞİD militanlarını hedef alacak özel kuvvetler operasyonları için Irak'taki üsleri kullanmayı değerlendirdiğini aktarmıştı.

Donald Trump Suriye kararını şu cümlelerle savunmayı sürdürdü:

"En başından bu yana Suriye'deki amacımızın, IŞİD'i askeri olarak güçlü olduğu yerlerden çıkarmak olduğunu söylemiştim. Sekiz yıl önce, üç aylığına gittiğimiz yerden hala ayrılamadık. Bugün doğrusunu yapıyoruz ve bitiriyoruz."

ABD Başkanı Trump, geçen hafta sürpriz bir kararla Suriye'den çekilme kararını açıklamış, Türkiye'nin IŞİD'den kalanların "kökünü kazıyabileceğini" söylemişti.

Bu sert politika değişikliği Beyaz Saray yönetiminde de etkisini gösterdi.

Savunma Bakanı James Mattis erken emeklilik, IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett H. McGurk istifa kararını açıkladı.

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Çekilme takvimi nasıl olacak?

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "verimli" bir telefon konuşması gerçekleştirdiklerini duyurarak, "yavaş ve son derece koordineli bir şekilde çekilmeyi" planladıkları mesajını açıklamıştı.

Ancak Suriye'den çekilme kararı imzalanan kararname ile resmiyet kazanmış olsa da takvim konusunda bir netlik bulunmuyor.

CNN, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilme sürecinin 'gelecek birkaç hafta içinde başlamasının beklendiğini, tamamen çekilmenin de birkaç hafta süreceğini' aktardı.

ABD'nin Suriye'de yaklaşık 2 bin askeri bulunuyor.