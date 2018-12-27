İstanbul Havalimanı'na taşınma 3 Mart 2019'da

Telif hakkı IGA

29 Ekim'de açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'na taşınma ertelendi. Atatürk Havalimanı'ndan yeni havalimanına taşınma tarihi 3 Mart 2019 olarak belirlendi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Perşembe günü ilgili kurum ve şirketlere konuyla ilgili bir yazı gönderdi. Yazıda, daha önce 30-31 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan taşınma işleminin neden ertelendiğine dair bilgilere yer verildi.

Buna göre ertelemenin sebepleri, "muhtemel olumsuz hava şartları, taşınma güzergâhı trafiğe kapatılacağı için yaşanması muhtemel mağduriyetler, taşınma işleminde kullanılacak 700 adet aracın geçici tescil işlemlerinin tamamlanmaması, yeni havalimanında görev yapacak gümrük ve emniyet personelinin eğitim ve tayin süreçlerinin tamamlanmaması" olarak belirtildi.

29 Ekim'den sonra İstanbul Havalimanı'ndan başlayan 'entegrasyon seferleri' devam edecek. Açılışın ardından Ankara, Antalya, İzmir ve yurt dışında da Bakü ve Kıbrıs'a uçuşlar başlamıştı.

Yeni bir erteleme olmazsa, Atatürk Havalimanı 4 Mart 2019'da ticari yolcu taşımacılığına kapatılacak.

İstanbul Havalimanı: İhale sürecinde neler yaşandı, proje için hangi garantiler verildi?

İstanbul Havalimanı ile ilgili bugüne kadar neler iddia edildi, İGA nasıl yanıt verdi?

İstanbul Havalimanı: Taşınma süreci ne zaman tamamlanacak ve nasıl yapılacak?