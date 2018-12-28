Erdoğan: Kesinleşmiş bir şey yok

Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG), birliklerini Suriye'nin kuzeyindeki Menbic şehrinden çekti.

YPG'nin çağrısının ardından Suriye ordusu 6 yıl sonra kente girdiğini açıkladı. Rusya, gelişmeyi memnuniyetle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Ortada kesinleşmiş bir şey yok" dedi.

İstanbul'da Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Suriye'nin Münbiç'e yönelik böyle bir psikolojik çalışma ve eylem içerisinde olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada kendi bayrağını dalgalandırma gibi bir durum olduğunu biliyoruz. Ortada kesinleşmiş bir şey yok. Bir saat önce istihbaratla görüştüm, kesin bir şey söz konusu değil.

"Rusya'nın ciddi resmi makamlarının da ifade ettiği kesin bir şey yok. Yarın benim heyetim sabah Moskova'ya gidecek. Dörtlü bir ekiple yarın oraya gidecekler, etraflıca ele alacaklar. Belki benim de Sayın Putin ile hem telefon hem de Moskova veya Soçi ziyaretim olabilir. Bizim bunları çok ciddi ele almamız gerekiyor."