Rusya'da bir ABD vatandaşı 'casusluk' suçlamasıyla gözaltında

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ABD vatandaşı Paul Whelan, Rusya'da casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı ve hakkında soruşturma açıldı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamada Whelan'ın, 28 Aralık'ta başkent Moskova'da "casusluk yaparken yakalanarak gözaltına alındığı" belirtildi.

FSB, Whelan hakkında "casusluk" suçlamasıyla dava açıldığını da duyurdu.

Rus Tass haber ajansına göre Whelan suçlu bulunursa 10 ila 20 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabilir.

Amerikan yönetiminden ise henüz olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD'de bu ay casuslukla suçlanan Rusya vatandaşı Maria Butina hakkında hapis cezası istenmişti.

Butina'nın suçunu itiraf ettiği açıklanmıştı.

Mart ayında ise İngiltere'nin Salisbury kentinde, Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlendiği ortaya çıkmıştı.

İngiltere olayla ilgili olarak Rusya'yı suçlamış, Rusya ise suçlamaları reddetmişti.