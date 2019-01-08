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İngiliz The Times gazetesi bugünkü başyazısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki Amerikan askerlerini geri çekme kararını değerlendirdi. Gazete, "IŞİD'le savaşta binlerce asker kaybeden Kürtlerin daha iyisini hak ettiğini" yazdı.

Times başyazısında, son dönemde IŞİD'e katılan yabancı savaşçıların, Suriye'deki Kürt birlikler tarafından yakalandığını hatırlatıyor.

Başyazıda, "Bu durum, IŞİD terör örgütünün hâlâ dikkat edilmesi gereken bir güç ve Kürtlerin bu savaşta Batı'nın hâlâ etkili bir müttefiki olduğunu gösteriyor. Buna rağmen düşmanları Kürtleri dört bir yandan kuşatıyor ve Kürtler, dost bildiklerinden isteksiz bir destek görüyor" ifadeleri yer alıyor.

Times'a göre ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki Amerikan askerlerini çekme sözü, bir iktidar boşluğu yaratacak, bu boşluğu Rusya, İran ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad dolduracak.

Gazete bunların hiçbirinin de sahada uygun bir müttefik olamayacağı, hatta katliamlarının ve bombardımanlarının yıllardır ödüllendirildiği görüşünde.

Times da, ABD'nin Suriye'deki varlığın azaltılmasının makul sebepleri olduğunu kabul ediyor. Ancak yine de bu kararın, yarım milyondan daha fazla insanın hayatını kaybettiği savaşa asker göndermek istemeyen Batı'nın etkili kara gücü olarak görev yapmış olan Kürtlerin durumu hesaba katılmadan alındığını vurguluyor.

Telif hakkı AFP Image caption Rakka'da YPG'liler, ABD'nin sağladığı askeri mühimmatı yerleştiriyor.

'Kürtlerin birçoğu YPG adına savaşıyor'

Times başyazısında, YPG ve PKK arasında bir bağ olduğunu da belirtiyor:

"Cephe hattında savaşan Kürtlerin tümü olmasa da birçoğu, solcu PKK isyancılarıyla bağları olan YPG adına savaşıyor. Türkiye onları, toprağından da bir parça alarak ayrı bir Kürt devleti kurmayı amaçlayan teröristler olarak görüyor. Suriyeli Kürtler bu suçlamayı reddediyor ve sadece gelecekteki federal Suriye'de özerk bir varlıklarının olmasını istediklerini iddia ediyorlar."

Başyazıda, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un hafta sonunda yaptığı açıklamalara da yer veriliyor:

"Bolton, bu hafta, ancak Ankara Kürtlere karşı bir harekette bulunmazsa ABD'nin askerlerini çekeceği konusunda Türk liderleri ikna etmeye çalıştı. Birçok Kürt, bunun beklenen etkiyi yapacağına inanmıyor. Sonuç olarak, koruma sağlaması karşılığında Esad'le bir anlaşma yapmaya çalışıyorlar."

YPG ile Esad rejiminin anlaşması ihtimalini "Trump'ın yanlış hesabı" olarak değerlendiren Times, "Bu durum Amerika'nın her yerdeki müttefiklerine yıkıcı bir mesaj göndermiş olacak" diyor, ABD'nin Kürtlerden beklemesini istediğini de ekliyor: :

"ABD Kürtlere vazgeçmemesini ve Washington'ın Ankara'yı zaptetme kabiliyetine güvenmesini söylüyor."

Ancak Times'a göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mart'taki yerel seçimler öncesi, "Kürt gerillalara seçmeni memnun edecek bir darbe indirmekte" sabırsız olma ihtimali yüksek.

'Kürtler daha iyisini hak ediyor'

"Bir savaştan çekilme kararı aceleyle alınmamalı ve sosyal medyadan duyurulmamalı" denilen başyazıda şu ifadeler de yer alıyor:

"ABD'nin planı akıllıca olmalı. Zekice oynanırsa, Suriye'den çok yavaş bir şekilde çekilmek, Erdoğan'ı şimdi olduğundan daha güvenilir bir NATO müttefiki haline getirebilir."

Başyazı şöyle noktalanıyor:

"IŞİD'le savaş hâlâ bitmedi. Bu hafta yakalanan yabancı savaşçılar bunu gösteriyor. ABD'nin (Suriye'deki) varlığı ucu açık olmak zorunda değil ancak bu varlığın stratejik bir amacı olmalı. Bu da açıkça IŞİD'in yeniden doğuşu ihtimalini ortadan kaldırmakla bağlantılı olmalı.

"Kürtler binlerce askerlerini bu amaç uğruna kaybetti. Daha iyisini hak ediyorlar."