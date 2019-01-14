Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü: 'Çekilmeyi engellemek isteyenlere fırsat verilmemeli'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, "ekonomik yıkım" açıklaması sonrası bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan duyuruda, "iki lider kamuoyuna yönelik sağlıklı iletişimin önemine değindi" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "çekilme kararının hayata geçirilmesini engellemek isteyen unsurlar" ifadesi de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'a "Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu olmadığını" söylediği de belirtildi.

Trump, ABD yerel saatiyle Pazar akşamı yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Suriye'de Kürtleri vurması durumunda, Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratacaklarını ve bölgede 32 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturacaklarını söylemişti.

Donald Trump, aynı paylaşımda "Kürtlerden de Türkiye'yi tahrik etmemelerini" de istedi.

@realDonaldTrump tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Ocak 2019

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, Trump'ın mesajını alıntılayarak, "Türkiye teröristlerle savaşıyor, Kürtlerle değil." yanıtını verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Hiçbir tehditten korkmayız, pabuç bırakmayacağız" açıklaması sonrası ise ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği, Cumhurbaşkanlığı internet sitesinden duyuruldu.

Yapılan açıklamada, iki liderin Suriye'de yaşanan son gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.

Görüşmeye ilişkin açıklama şu şekilde:

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alınmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, mevkidaşının Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, bu çerçevede Türkiye olarak NATO müttefikimiz ABD'ye her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu hatırlatmışlardır.

Bölgede otorite boşluğu meydana gelmemesi için Münbiç Yol Haritası'nın tamamlanması, ayrıca çekilme kararının hayata geçirilmesini engellemek isteyen unsurlara fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayan iki lider, kamuoyuna yönelik sağlıklı iletişimin önemine değinmişlerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, Suriye'nin toprak bütünlüğü temelinde ülkenin kuzeyinde terörden arındırılmış güvenli bir bölge oluşturulması fikrini de ele almışlardır.

Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu olmadığını, ülkemizin amacının ulusal güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleri DEAŞ, PKK ve PKK'nın Suriye uzantıları ile mücadele etmek olduğunu vurgulamışlardır.

Görüşmede ikili ekonomik ilişkilerin ileri seviyelere yükseltilmesi hususunda mutabık kalmışlardır