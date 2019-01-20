Prens Philip emniyet kemersiz araba kullanırken ‘yakalandı’

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, yara almadan kurtulduğu trafik kazasından 48 saat sonra, emniyet kemeri takmadan araba kullanırken görüntülendi. Polis, 97 yaşındaki Prens'i 'uyardığını' açıkladı.

Bu arada Prens'in çarptığı arabada yolcu olarak bulunan ve bileği kırılan Emma Fairweather, Edinburgh Dükü'nün kendilerinden hâlâ özür dilemediğini söyledi.

Prens Philip, Perşembe günü Norfolk bölgesinde, otoyolda bir araca çarpmıştı. Prens'in çarptığı aracın sürücüsü dizlerinden hafif yaralanmış, arabadaki dokuz aylık bebekse kazadan yara almadan kurtulmuştu.

Norfolk polisi: Prens'le uygun şekilde konuştuk

Daily Mail ve Sun gazeteleri Cumartesi günü Prens'in, kazanın meydana geldiği yerin yakınlarında tek başına araba kullanırken çekilmiş fotoğraflarını yayımladı. Fotoğrafta, arabada yalnız olan Prens'in kemer takmadığı görülüyor.

Norfolk Polisi'nden yapılan açıklamada "Fotoğraflardan haberimiz var. Aracın sürücüsüyle konuştuk, gerekli tavsiyelerde bulunduk" denildi.

Açıklamada, Prens'e ceza kesilip kesilmediği konusunda bilgi verilmedi.

Trafik yasaları, emniyet kemersiz araba kullananlar için 100 sterlin (yaklaşık 130 dolar) para cezası öngörüyor. Konunun mahkemeye taşınması durumunda bu ceza 500 sterline çıkıyor.

"Yasaları çiğnediyse yargılanmalı"

Bu arada, kazada bileği kırılan Emma Fairweather, Prens'in kendilerinden özür dilemediğini açıkladı.

Cumartesi günü Saray'dan yapılan açıklamada, aileye "iyi dilek" mesajlarının iletildiği açıklanmıştı.

Ancak Fairweather, Sunday Mirror gazetesine, "Hayatta kaldığım için şanslıyım. Prens bizden hâlâ özür dilemedi. Herkese eşit muamele yapılmalı. Yasaları çiğnediyse yargılanmalı" dedi.

46 yaşındaki Fairweather, "Büyük bir travma ve acı yaşadık. Kraliyet ailesinden daha fazlasını beklerdim. Kraliçe meşgul bir kadın, anlıyorum, ama bir telefon edebilirdi. Gönderdikleri mesajda özür yoktu, hatta bu bir iyi dilek mesajı bile değildi" diye konuştu.