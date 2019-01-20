Akdeniz'de 170 göçmen "ölü ya da kayıp"

Telif hakkı AFP Image caption Alman yardım kuruluşu Sea Watch, İtalya açıklarında batan teknedeki göçmenleri kurtarmak için çalışıyor.

Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin bulunduğu iki teknenin batması sonucu 170 kişinin öldüğünden endişe ediliyor. Açıklama, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden (UNHCR) geldi.

UNHCR'nin sivil toplum kuruluşlarından aldığı bilgiye dayanarak yaptığı açıklamaya göre batan iki tekneden birinde 53, diğerinde ise 117 kişi Akdeniz sularında kayboldu.

İlk teknenin Batı Akdeniz'de battığı ve bir kişinin 24 saat boyunca denizde kaldıktan sonra bölgeden geçen bir balıkçı teknesi tarafından kurtarılarak Fas'a götürüldüğü belirtildi. Kayıp olan 53 kişiyi arama çalışmaları İspanya ve Fas'a ait kurtarma gemileri tarafından yürütülüyor.

Libya'dan yola çıkan ve Orta Akdeniz'de seyrederken batan diğer tekneden ise 3 kişi kurtarılarak İtalya'nın Lampedusa adasına götürüldü. Kurtarılan kişilerin verdiği ifadeye göre bu teknede yaklaşık 120 kişi bulunuyordu.

"Kurtarma çabaları engellenmemeli"

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, "Akdeniz'deki trajedinin böyle sürüp gitmesine izin verilemez. Avrupa'nın eşiğinde bu kadar insanın ölmesine gözlerimizi kapatamayız. Denizde tehlikeye giren hayatları kurtarmak için hiçbir çabadan kaçınılmamalı ve bu çabalar engellenmemelidir" dedi.

İtalya'da geçen Haziran'da iktidara gelen göç karşıtı hükümetin Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise bu ölümlerden, denizdeki göçmenlere yardım eden sivil toplum kuruluşlarını (STK) sorumlu tuttu. Salvini, "STK gemileri Libya önünde denize döndü, insan kaçakçıları yeniden kirli ticaretlerine başladı, insanlar denizde öldü" dedi. Salvini sosyal medyada yayımladığı mesajında, "Avrupa'da limanlar açık kalmaya, birileri insan kaçakçılarına yardım etmeye devam ettiği sürece maalesef insan kaçakçıları da işlerine ve öldürmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri olan Salvini, geçen Haziran'da 5 Yıldız Hareketi ile koalisyon kurarak iktidara gelmesinden bu yana göçmenleri denizde kurtarmaya çalışan STK gemilerinin İtalyan limanlarına yanaşmasına izin vermiyor. Salvini, limanların kapatılması halinde Avrupa'ya deniz yoluyla ulaşmaya çalışan göçmen sayısının da azalacağını savunuyor.

BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü'nün verileri ise bu yılın ilk 16 gününde deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşan göçmen sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse iki katına çıktığını gösteriyor. 16 Ocak 2019 itibariyle Avrupa'ya deniz yoluyla ulaşan göçmen sayısı 4216 olarak belirlendi.

UNHCR'den cumartesi günü yapılan açıklamada, Avrupa devletlerinin sivil toplum kuruluşlarının denizdeki arama-kurtarma operasyonlarını engelleme çabalarına derhal son verilmesi çağrısı da yapıldı.

UNHCR, "mülteci ve göçmenlerin çaresizlikten başvurdukları bu yolculukların önlenmesi için, güvenli ve yasal yollarla Avrupa'ya iltica prosedürlerine ulaşmalarının sağlanması gerektiğini" vurguladı.

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