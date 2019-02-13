BBC’nin kameramanı Trump’ın bir mitingi sırasında saldırıya uğradı

BBC'nin kameramanı Ron Skeans, ABD Başkanı Donald Trump'ın Teksas eyaletinin El Paso kentinde düzenlenen bir mitingi sırasında saldırıya uğradı.

Trump'ın destekçilerinden biri, Skeans'ın bulunduğu basın platformuna çıkarak kameramanı ittirdi ve küfür etti.

BBC'nin görme engelli Washington temsilcisi Gary O'Donoghue, BBC Radio 4'a yaptığı açıklamada, önce kameranın ardından da meslektaşının Trump destekçisi tarafından ittirildiğini, 'Skeans'ın çok şidddetli bir saldırıya uğramasına rağmen iyi bir durumda olduğunu' söyledi.

Olayın gerçekleştiğini gören Trump ise Skeans'a iyi olup olmadığını sordu, kameramanın onay vermesi üzerine konuşmasına devam etti.

Skeans'a saldıran ve sarhoş olduğu düşünülen kişi ise dışarı çıkarıldı.

Daha sonra Beyaz Saray, gerçekleşen bu olaya atıfta bulunmadan medyaya karşı gerçekleştirilen her türlü saldırıyı kınadıklarını belirten bir açıklama yayınladı.

BBC'nin Amerikalar Büro Editörü Paul Danahar ise Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders'a yazdığı mektubunda, basın bölümü için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini söyledi.

Mektupta basın alanında gerekli güvenlik önlemlerinin olmadığı ve güvenlik görevlilerinin olaya müdahalede yavaş kaldığı belirtildi.

Trump, uzun zamandır medyayı hedef alan açıklamalarda bulunuyor.

Amerikalı liderin medyayı sahte haber üretmekle ve 'halkın düşmanı olmakla' suçladığı sert açıklamalarının gazetecilere saldırıların düzenlenmesine yol açabileceğine dair kaygılar daha önce dile getirilmişti.

Birleşmiş Milletler bünyesindeki uzmanlar, Trump'ın medyayı hedef almasının gazetecilere şiddet gösterilmesi riskini doğurduğu uyarısında bulunmuştu.