Ağaçta mahsur kalan dağ aslanını itfaiyeciler kurtardı

Telif hakkı Kaliforniya Balık ve Vahşi Yaşam Departmanı Image caption Dağ aslanı, 15 metre yükseklikteki ağaç dalına çıktı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir evin bahçesine girerek ağaca çıkan dağ aslanı, ev sahibinin fark etmesi sonrası kurtarıldı.

ABD itfaiyesi, ev sahibinin bahçesinde çalışırken dağ aslanı gördüğünü haber vermesinden bir süre sonra güneydeki şehrine gitti. Panter ya da puma olarak da bilinen büyük dağ aslanı, bir ağacın 15 metre yüksekliğindeki dalındaydı.

Bahçenin çevresini boşaltan itfaiye, sakinleştiri yapılan hayvanı kemerler yardımıyla aşağıya indirdi. Biyologların incelemesinin ardından dağ aslanı yeniden vahşi yaşam alanına bırakıldı.

Kaliforniya Balık ve Vahşi Yaşam Departmanı'ndan biyolog Kevin Brennan, "Genç dağ aslanlarının, yaşadığı alanı anlamak için vahşi yaşam bölgesinden çıkarak, doğal yaşam alanı saydığı bu bölgelere gelmesi normal bir durum" açıklaması yaptı.

Kanada'dan Arjantin'e kadar Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında yaşayan dağ aslanlarının insanlara çok nadir olarak saldırdığı biliniyor.

Kolorado Parklar ve Vahşi Yaşam yetkililerine göre, yüz yıldan daha uzun süredir 10'dan daha az kişi panter saldırısında hayatını kaybetti.

Bu ayın başında Kolorado'nun kuzeyinde bir dağdaki parkurda koşan bir kişi, arkasından koşarak hamle yapan bir dağ aslanını öldürmüştü.

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