İngiliz Parlamentosu'naki Brexit oylamaları 'Titanik'in buzdağının yoldan çekilmesini oylaması gibi'

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Guardian gazetesi, Brüksel'in İngiltere Parlamentosu'ndaki oylamada AB'den anlaşma olmadan ayrılmayalım kararını anlamsız bir hareket diye tanımladığını, hatta üst düzey bir AB müzakerecisinin "Titanik'in buzdağının yoldan çekilmesini oylaması gibi" dediğini aktarıyor.

Guardian, oylamanın ardından bir AB Komisyonu Sözcüsü'nün "Avam Kamarası'ndaki oylamaları not etti. AB'den çıkmanın sadece iki yolu var. Anlaşmalı ya da anlaşmasız. Anlaşmasız çıkış seçeneğini ortadan kaldırmak için buna karşı oy kullanmak yeterli değil. Başbakanla bir anlaşma üzerinde uzlaştık ve AB bunu imzalamaya hazır." dediğini söylüyor.

İngiliz milletvekillerinin bugün de 29 Mart'taki AB'den çıkış tarihini 30 Haziran'a ertelemeyi oylayacağını hatırlatan gazete, AB Komisyonu'nun üye ülkelere tutumlarından taviz vermeme baskısı yaptığını belirtiyor.

Guardian AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'nin "Neden bu müzakereleri uzatalım. Çıkış müzakereleri yapıldı ve bitti. Bir çıkış anlaşması var ve ortada." dediğini aktarıyor.

'Avam Kamarası gerçeklerden kopuk'

Başmüzakereci Yardımcısı Sabine Weyand'ın da AB Büyükelçilerine, "Avam Kamarası'nın gerçeklerden koptuğunu" söylediği kaydediliyor.

Weyand'ın, özel sohbetlerinde söylediği Avam Kamarası'ndaki oylamaları "Titanik'in buzdağının yoldan çekilmesini oylaması gibi" diye tanımlayan Hollanda Başbakanı Mark Rutte'ye katıldığını anlattığı aktarılıyor.

Weyand'ın ayrıca, May'in AB'den çıkış anlaşmasının önceki akşam parlamentoda aldığı ikinci yenilginin, kısa bir ertelemeyi anlamsız hale getirdiğini, uzun bir ertelemenin ise sadece İngiltere'de bir genel seçim ya da ikinci bir referandum için verilebileceğini söylediği ifade ediliyor.

Ancak aralarında Fransa ve Almanya'nın da bulunduğu bazı ülkelerin daha esnek bir yaklaşımdan yana olduğu, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in İngiltere'nin de katılacağı Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yapılmış, ancak yeni parlamentonun henüz toplanmamış olacağı Haziran sonuna kadar uzatmayı, görece basit bir seçenek olarak gördüğü aktarılıyor.