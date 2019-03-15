Paris-İstanbul seferi yapan THY uçağında motor arızası

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Türk Hava Yolları'nın Perşembe günü 16.45'te Paris'ten kalkıp İstanbul'a gelmesi planlanan uçağında, pist başına gitmek için ilerlediği sırada motor arızası meydana geldi.

DHA'nın haberine göre Paris Charles de Gaulle Havalimanı'ndan kalkıp İstanbul'da Sabiha Gökçen Havaliimanı'na gelecek olan Airbus 320-232 tipi yolcu uçağında motor arızası olduğu fark edilince, uçak park yerine geri döndü.

Arıza nedeniyle 4 saat gecikmeye giren uçağın yolcuları, uzun süre havalimanında bekletildikleri gerekçesiyle tepki gösterdi. Havalimanındaki Fransız yetkililer yolcuları yakındaki bir otele transfer etti.

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