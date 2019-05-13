Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim'de konuştu: Bir yerde seçim yapılıyorsa, demokrasi işliyor demektir

Telif hakkı Cumhurbaşkanlık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu'nun iptal kararını #HerSeyCokGuzelOlacak etiketi altında eleştiren ünlü isimleri hedef alarak "Sanatçı, sanatıyla konuşur, bu tür insanlara dalkavukluk yapmaz" dedi.

Taksim Meydanı'nda düzenlenen "Geleneksel Beyoğlu İftarı" programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sinema yasası ile ilgili yaptıkları çalışmayı hatırlattı ve "Bir taraftan bize teşekküre geleceksin, arkadan da bunlarla beraber şakşakçılık yapacaksınız. Bunu ne ile ifade edeceğiz, ne ile izah edeceğiz?" şeklinde konuştu.

Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli de haftasonu ünlü komedyen Cem Yılmaz'ı hedef almış ve "Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem" demişti.

Telif hakkı DHA

İstanbul'daki iftar programında konuşan Erdoğan, sözlerinin devamında stadlarda yapılan tezahuratlara da değindi:

"İşte görüyorsunuz, bunlar o kadar şirazeden çıktı ki şimdi statların tribünlerine pankartlar asıyorlar. FETÖ'nün uşağı durumunda olan kişilerin sloganlarını tribünlere pankart olarak asıyorlar. Bunlara asla geçit vermeyeceğiz. Bunlar yanlış yolda ama bunu biz düzelteceğiz. Bitmedi, bakıyorsunuz aynı şekilde kapalı spor salonu. Bu statları biz yaptık biz. Kapalı spor salonunda beyefendinin 23 Nisan'daki sloganvari ifadelerini orada insanlara söylettiriyorlar. Bunların hepsi kayda giriyor. Gereğini biz de yapacağız. Bunlara eyvallah diyemeyiz"

Erdoğan, sandıkta oy çalındığı iddiasını bir kez daha dile getirdiği konuşmasında, "Bir yerde seçim yapılıyorsa, gerektiğinde yenileniyorsa orada demokrasi işliyor demektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim'deki gezisi sırasında "Başkanım, her şey çok güzel olacak" diyen bir kişinin sözüne de "Daha güzel olacak" şeklinde yanıt verdi. Bu anlar da Twitter'dan paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce konuşan İstanbul Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ise "Büyükşehirde küçük bir arıza çıktı. 23 Haziran'da bu arızayı gidereceğiz" şeklinde konuştu.

İmamoğlu "Çünkü çaldılar" kampanyasına yanıt verdi

Binali Yıldırım'ın Cumartesi günü yaptığı "Çünkü Çaldılar" paylaşımı da siyasetin gündeminde ön sırada yer alıyor.

CHP'nin İstanbul Belediye Başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu bu paylaşıma, Pazartesi sahur öncesi yanıt verdi.

Twitter hesabından bir video paylaşan İmamoğlu, çocuklara, "çaldılar" dedirtilerek kampanya yapıldığını söyledi "Hepinizi Allah'a havale ediyorum" dedi.