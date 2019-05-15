Mahmut Tanal Meclis'e saldırı girişimiyle ilgili konuştu: Şüpheli şahsın odama kadar girişine nasıl izin verildi?

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Salı günü öğlen saatlerinde, TBMM binasının ziyaretçi kabul bölümünde görevli personeli rehin almaya çalıştıkları öne sürülen iki kişi gözaltına alındı.

TBMM Başkanlığı, TSİ 14:50 civarında yaşanan olay hakkında açıklama yaptı ve zanlıların banko görevlisini rehin almaya çalıştığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, zanlıların kesici aletlerle Meclis personeline saldırmaya çalıştıkları ve "orantılı güç kullanılarak etkisiz hale getirildikleri" aktarıldı.

Savcılık, zanlılardan Eylem Yücel'in üzerinden bomba süsü verilmiş bir düzeneğin çıktığını da açıkladı.

Açıklamanın devamında şüpheli Mulla Zincir ve Eylem Yücel isimli şüphelilerin, DHKP/C üyesi oldukları yönünde suç kayıtları olduğu ifadesi de yer aldı:

"Adı geçen şahısların yapılan UYAP/ARŞİV tetkikinde; DHKP/C terör örgütü üyesi olmak, örgüt propagandası yapmak, Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama suçlarından bir çok suç kaydının olduğu ve haklarında açılmış kamu davalarının bulunduğu tespit edilmiş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile gözaltına alınmışlardır."

'Millet iradesini hedef alan bir saldırı girişimidir.'

Olayla ilgili olarak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabı üzerinden bir değerlendirme yaptı.

Altun, 'terör eylemi' olarak tanımladığı olayın 'doğrudan millet iradesini hedef alan bir saldırı girişimi' olduğunu savundu:

"DHKP-C'li iki teröristin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirmeye çalıştığı terör eylemi doğrudan millet iradesini hedef alan bir saldırı girişimidir. Milletimizin huzuruna yönelik bu terör eyleminin iç ve dış tüm bağlantıları ortaya çıkarılacak ve hesap sorulacaktır. "

'Mahmut Tanal'ın ismini vererek Meclis'e girmek istediler' iddiası

Demirören Haber Ajansı, olayla ilgili haberinde, iki şüphelinin TBMM'ye CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ı ziyaret edeceklerini söyleyerek girmek istediklerini duyurdu.

Mahmut Tanal ise olayla ilgili basın açıklaması düzenledi ve "Söz konusu şahısları kesinlikle ama kesinlikle tanımıyorum, hayatımda hiç karşılaşmadım" dedi.

Şüpheli Mulla Zincir'in Salı günü daha erken saatlerde odasına ziyaretçi olarak girmiş olduğunu, daha sonra çıkarak yaklaşık 3 saat sonra Eylem Yücel adlı kişiyle yeniden Meclis'e girmeye çalıştığını belirtti ve Mulla Zincir'in girişte yapılan GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolünde örgütle bağlantısı tespit edildiyse daha erken saatlerde Meclis'e girişine nasıl izin verildiğini sorup tepki gösterdi:

"Polis, GBT sorgulaması sonucu şahısların terör örgütleriyle bağlantılarını tespit edip beni uyarması gerekirken bunu yapmamıştır. Hiçbir milletvekilinin ziyaretçilerin meclise girişine izin verme yetkisi yoktur. Danışman arkadaşlarımız randevu isteyen kişileri kimlik numaralarıyla sisteme bildirir, Meclis İdaresi bu talebi onaylama veya reddetme yetkisine sahiptir. Yasaklı olan kişilerin Meclis'e alınmaması gerekiyor, kimin girişinin sakıncalı olup olmadığını 600 milletvekili bilemez, bunu GBT'sini ve sorgulamasını yapan emniyet yetkilileridir, meclis idaresi tespit edip ona göre izin verir ya da vermez" dedi.

Tanal bu kişinin Meclis'e yeniden girişi için randevu sistemine tarafınca bir giriş yapılmadığına da dikkat çekti.

'Şahsımı bu saldırının sorumlusu olarak göstermeye çalışanları kınıyorum'

Saldırı girişiminde bulunan şüphelilerin bazı basın kuruluşlarında kendisi ile ilişkilendirilmeye çalışılmasına da tepki gösteren Tanal şöyle devam etti:

"Bu menfur olay üzerinden 5 saat geçtikten sonra son dakika haberi olarak basına servis edilmiştir. olayın olduğu saat 15, olayın servis edildiği saat 5 saat sonra. Burada aslında yaratılmak istenen, hadise, menfur olay, geceleyin olmuş gibi bir karanlık emelle Mahmut Tanal'ı da bu alana çekerek nasıl CHP'yi nasıl milletvekili terör örgütleriyle ilişkilendirebiliriz, nasıl irtibatlandırabiliriz, asıl amaç ve hedef, 5 saat sonraki servisin asıl amacı budur. 'Mahmut Tanal izin verdi' diye yazarak, şahsımı bu menfur saldırının sorumlusu olarak göstermeye çalışan basını kınıyorum. Çünkü bu hadisede bir mağdur varsa, o mağdur yaralanan kardeşim polistir, rehin alınmak istenen meclis personelidir ve aynı zamanda mağdur olan benim."

Tanal Meclis'teki masasında 31 Mart 2015'te İstanbul Adalet Sarayı'nda DHKP-C üyeleri tarafından öldürülen savcı Mehmet Selim Kiraz'ın fotoğrafının durduğunu belirterek "Benim masamda duran yargı şehidimiz Mehmet selim kiraz. dhkp-c terör örgütü tarafından şehit edilen bir savcımız, ben her gün mesaime gelirken masamda duran bir yargı şehidi ve ben nasıl olur da böyle bir terör örgütüyle görüşebilirim, konuşabilirim. Akla mantığa nasıl uyar. Bu anlamda eğer bu şahıs fırsat bulsaydı beni rehin alabilirdi." dedi.