BM Libya Özel Temsilcisi: Trablus'taki çatışmalar uzun ve kanlı bir savaşın başlangıcı

Telif hakkı AFP Image caption Libya Ulusal Birlik Hükümeti Facebook hesabından Trablus limanına getirilen yeni zırhlı araçların fotoğraflarını paylaşmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame, başkent Trablus'taki çatışmaların "uzun ve kanlı bir savaşın sadece başlangıcı" olduğunu söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'ni çatışmalarla ilgili bilgilendiren Salame, başka ülkelerden gelen silah yardımlarının kesilmesi için derhal adımlar atılması çağrısında bulundu.

Fransız haber ajansı AFP, Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin geçtiğimiz haftasonu Facebook sayfasında Türkiye'den onlarca yeni zırhlı araç teslim alındığına ilişkin bazı fotoğraflar paylaştığını aktarmıştı.

BBC Türkçe'nin telefonla ulaştığı Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise, "Bakanlığımız bu iddialarla ilgili bilgi sahibi değildir" dedi.

Libya'da ordu güçleri ile ülkenin doğusunu kontrol altında tutan General Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar haftasonu Trablus'a giden su kaynaklarının kesilmesi üzerine yeniden şiddetlendi.

BM bunun bir savaş suçu olabileceğini söylerken, uluslararası alanda tanınan ve başkenti Trablus olan Libya Ulusal Birlik Hükümeti bundan Hafter'e bağlı güçleri suçladı.

Çatışmanın bir tarafı olan Trablus'taki hükümet zırhlı araçları Türkiye'den aldığını söylerken, diğer taraftaki Hafter ve güçleri zırhlı araçları Ürdün'den teslim aldıklarını söylüyor. AFP'nin haberine göre Hafter destekli güçler de internet sitelerinde Ürdün yapımı zırhlı araçların video görüntülerini yayınladı.

BM Güvenlik Konseyi'ni uyaran Salame, başka ülkelerden silah akışının sürmesi halinde çatışmaların "herkes herkese karşı" olarak nitelediği bir kaos ortamına sürükleneceğini söyledi.

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Salame, "Felaket tellalı değilim ama başkent Trablus'un eteklerindeki çatışmalar, Akdeniz'in güney kıyılarında uzun soluklu ve kanlı bir savaşın daha sadece başlangıcı ve bu durum Libya'nın komşularının ve genel olarak Akdeniz bölgesinin güvenliğini tehlikeye atacaktır" dedi.

General Hafter'in 4 Nisan'da komutanı olduğu "Libya Ulusal Ordusu"na başkent Trablus'u ele geçirme emrini vermiş, ordu ile aralarında çatışmalar başlamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), son yaşanan çatışmalarla beraber evlerini terk edenlerin sayısının 75 bini aştığını, en az 510 kişinin ise yaşamını yitirdiğini açıkladı.