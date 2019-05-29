Eski İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile yapılan 'cinayet röportajı' tepki çekti

Eski İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi, eşini öldürmekle suçlanarak tutuklandı.

Najafi, karakolda kendisiyle yapılan röportajda eşi Mitra'yı, "bir kavga sırasında yanlışıkla öldürdürdüğünü" söyledi.

Olay, İran'da bu röportaj ve karakol görüntüleriyle de büyük tartışma yarattı.

İran Devlet Televizyonu muhabirinin, Muhammed Ali Necefi ile yaptığı röportaj, sosyal medyada birçok İranlı tarafından eleştirildi.

Cinayet ile ilgili yapılan haberde aynı muhabirin, Mitra Necefi'nin öldürüldüğü silahla anons yaptığı da görüldü.

Aynı haberde röportajı yer alan Tahran emniyetinden General Reza Lotfi, Necefi'nin beş el ateş ettiğini ve iki kurşunun eşine isabet ettiğini söyledi.

Sosyal medyada büyük tepki çeken şeylerden biri de, cinayet zanlısı Necefi'ye "gösterilen saygının" kameraya yansıması oldu.

Ertesi gün hakim karşısına çıkarılan Necefi'ye burada, tutuklu kıyafeti giydirildiği görüldü. Paylaşılan bu görüntülerin, röportajla oluşan tepkiyi azaltma amacı taşıdığı yorumu yapıldı.

Telif hakkı İSNA Image caption Ertesi gün hakim karşısına çıkarılan Necefi'ye burada, tutuklu kıyafeti giydirildiği görüldü.

35 yaşındaki Mitra ikinci eşiydi

Öldürülen 35 yaşındaki Mitra, 67 yaşındaki Necefi'nin ikinci eşiydi. Çok eşlilik İran'da yasal olmasına karşın, bu durum yaş farkı nedeniyle de eleştiri konusu olmuştu.

IRNA haber ajansına konuşan savcı Muhammed Sahriari, Necefi ve öldürdüğü eşinin bir süredir anlaşmazlık yaşadığını söyledi.

Olay sırasında 35 yaşındaki Mitra Necefi'nin 13 yaşındaki oğlunun da evde olduğu belirtiliyor.

Cinayetele ilgili soruşturmada ifade veren, Necefi'nin ilk evliliğinden olan kızının iddiasına göre, öldürülen Mitra Necefi, "İran'da bir istihbarat birimi ile ilişki içindeydi."

Aynı iddia Muhammed Ali Necefi tarafından da dile getirildi.

Necefi reformist kanadın tanıdık isimlerindendi

Ülkede reformcu kanada yakın bir isim olarak bilinen Muhammed Ali Necefi, 2018 yılında görevinden istifa etti.

Muhammed Ali Necefi bu istifa ile ilgili resmi açıklamasında sağlık sorunlarını gerekçe gösterdi. Bu istifanın hemen ardından da ikinci eşi ile olan evliliği duyuldu.

Necefi, reformcu Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin seçimleri kazandığı 2013 yılında, yaklaşık 7 ay süresince başkan yardımcılığı yaptı.

Amerika'nın prestijli üniversitelerinden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) matematik derecesi olan, Necefi, birçok farklı bakanlık görevinde de bulunmuştu.