Savunma Bakanlığı: YPG saldırısı sonucu Azez'de bir asker şehit oldu

Telif hakkı Getty Images (ARŞİV) Image caption Azez'deki Türk askerleri (ARŞİV FOTOĞRAFI)

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Azez kentinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üs bölgesine YPG'nin düzenlediği tanksavar saldırısı sonucu altı askerin yaralandığını ve hastaneye kaldırılan bir askerin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak bakanlığın açıklamasında bir askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında " Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG'li teröristlerin Zeytin Dalı Harekat Alanında bulunan bir üs bölgemize 09 Haziran 2019 tarihinde yaptıkları tanksavar saldırısı sonucu, 1'i ağır olmak üzere 6 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, hastaneye sevk edilen yaralılardan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. "denildi.

Açıklamada ayrıca "bölgede tespit edilen terörist hedeflerin ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alındığı" vurgulandı.