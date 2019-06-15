Moody's Türkiye'nin kredi notunu indirdi, Bakanlık 'tarafsızlık' çağrısı yaptı

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye'nin kredi notunu düşürmesi ile ilgili bir açıklama yayımlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, kararın, kurumun "nesnelliği ve tarafsızlığı açısından soru işaretleri yarattığını" değerlendirdi.

Cuma günü geç saatlerde açıklama yapan Moody's, Türkiye'nin uzun dönem kredi notunu Ba3'ten B1'e düşürdü ve görünümün de negatif olmayı sürdürdüğünü öngördü.

Açıklanan kararda, Türkiye'nin geniş ve farklı alanlara yayılmış bir ekonomisi olması ve devlet borçlarının düşük olmasına karşın, "kurumsal yapıdaki sağlamlığın kaybolmayı sürdürdüğü ve yatırımcı güvenini artıracak etkili politikaların uygulamaya konulamadığı" vurgulandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ise not indirme kararının, "Türkiye ekonomisinin temel göstergeleri ile bağdaşmadığını" savundu.

Bakanlığın Cumartesi gününün ilk saatlerinde yayımlanan yanıt niteliğindeki değerlendirmesinde, "Kuruluşun analizlerinin nesnelliği açısından soru işaretleri" oluştuğu kaydedildi.

Bakanlık, turizm gelirlerinin artmasına, enflasyon rakamlarlarındaki düşüşe ve yeni yargı reform paketlerine atıflar yaparak, "bunun gibi pek çok olumlu gelişmenin de gözardı edildiğini üzülerek görmekteyiz" denildi.

2018'in üçüncü ve son çeyreğinde daralan Türkiye ekonomisi 2009'dan bu yana ilk kez 'teknik resesyon' sürecine girmişti.

2019'un ilk çeyreğine ait verilere göre ise 1.3 büyüyen Türkiye resesyondan çıktı ancak uzmanlar bu büyümenin geçici olabileceğini değerlendiriyor.

İstanbul seçimlerinin yenilenmesi ve S400 gerilimine de atıf yapıldı

Moody's açıklamasında, not düşürme kararının nedenlerinden biri olarak da, ödemeler dengesinde bir kriz olasılığının artmaya devam etmesi gösteriliyor.

Kurum, görünümün negatifte tutulmasına gerekçe olarak ise, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi ve Türkiye'nin Rusya ile yaptığı S400 anlaşması ile ilgili ABD'nin olası yaptırımlarının yaratabileceği istikrarsızlığı gösterdi.

İlgili paragrafta, "Alımın gerçekleşmesi durumunda, ABD Kongresi'nin değerlendirmeye aldığı yaptırımlar, ölçeği halen belli olmasa da, Türkiye'nin ekonomik ve mali sistemi üzerinde gölge yaratmayı sürdürüyor" ifadesi yer aldı.