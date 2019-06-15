16 yaşında cezaevine giren Serhat Tuğan, 28 yıl sonra tahliye oldu

Telif hakkı Twiter Image caption Serhat Tuğan, (ortada) Fransa'da hayatını kaybeden ağabeyi Ferhat Tuğan ile yan yana.

'PKK üyeliği ve örgüt adına silahlı eylem düzenlemek' suçlamalarıyla 16 yaşında cezaevine giren Serhat Tuğan, Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden 28 yıl sonra tahliye edildi.

44 yaşındaki Serhat Tuğan, iki korucunun öldürüldüğü bir saldırının düzenleyecilerinden biri olmakla suçlanıyordu.

Tuğan için Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan yeniden yargılama başvurusu kabul edildi ve infazı durdurma kararı alındı.

BBC Türkçe'ye hukuki süreçle ilgili konuşan kardeşi Rojbin Tuğan, "Dava yeniden başlıyor ve abim yeniden yargılanacak." dedi.

Rojbin Tuğan, sosyal medya hesabından annesine, oğlunun tahliye olduğunu söylediği anın videsunu da paylaştı.

'Annem gözlerine inanamadı'

Aynı zamanda ağabeyinin avukatı da olan Rojbin Tuğan, tahliye kararına hala inanamadıklarını ve tüm ailenin şokta olduğunu söyledi:

"Biz şu anda şoktayız, sevinelim mi, 28 yıl yattığı hapis cezasına üzülelim mi bilemiyorum. Şu an ağabeyim, bizler, hepimiz şoktayız, hasta olan anneme söylediğimizde inanmamıştı. Ta ki onu bu sabah Ankara'da kendi gözleriyle görünceye dek. Ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten.

"Bu bir infaz durduma ve tahliye. Yargılama süreci yeniden başlıyor, önümüzde ne var bilmiyoruz. Dava yeniden başlıyor ve abim yeniden yargılanacak. "

Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) tarafından yargılanıp hakkında mahkumiyet kararı verilen Tuğan, cezaevine girdiğinde 16 yaşındaydı.

Hukuki süreç nasıl gelişti?

Serhat Tuğan, 1988 yılının Kasım ayında, üç arkadaşıyla bildiri hazırlayıp dağıtmak suçundan tutuklandı. Ailesi, gözaltındayken işkence gördüğünü savundu. Tahliyesinden kısa süre sonra PKK'ya katıldı. Örgütte iki yılı dolmadan 16 yaşında 1991 ylılında Hakkari'de yakalandı.

Tuğan, iki korucunun öldüğü bir saldırıyı düzenlemekle suçlanıyordu.

Suçlamaları kabul etmeyen Tuğan, hakkında TCK'nın 125. maddesine göre "ülke topraklarından bir kısmını devlet hakimiyetinden ayırmaya matuf silâhlı eylemde bulunmak" suçundan idam cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır 2 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi, 1992 yılında Tuğan'a "silahlı örgüt üyeliği" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına verdi.

Yargıtay tarafından bu karar bozuldu ve Tuğan'a idam cezası verildi. Yaşı küçük olduğu için cezası ömür boyu hapse çevrildi.

Serhat Tuğan'ın avukatları 2008 yılında Diyarbakır Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurup müvekkilinin silahlı eyleme katılmadığını bu nedenle cezanın "örgüt üyeliğinden" verilmesini talep etti ancak bu talep reddedildi.

Adalet Bakanlığı, 2015'te yapılan başvuru üzerinden yeniden inceleme başlattı.

Tanıklar, iki köy korucusunun öldürülmesinden Tuğan'ın sorumlu olmadığını anlatmıştı. Bakanlık, avukatların "yendinen yargılama talebini" reddeden mahkeme kararının bozdu ancak mahkeme bu kararı dikkate almadı.

Adalet Bakanlığı bir yıl sonra Tuğan'ın yeniden yargılanması için ikinci kararını verdi.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iki red kararı üzerine Serhat Tuğan'ın avukatları son olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.